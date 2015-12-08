《中国企业债发行日程表》--12月8日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *宜昌高新 20 7 12/14簿记建档 -- AA 12/15-12/16 东方花旗证券 投资开发 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= *营口市老边区 8 7 12/15簿记建档 -- AA 12/16-12/18 兴业证券 城市建设投资发展公司 (第3-7每年末还20%本金)
(营口市城市建设投资发展公司提供担保/海域使用权提供抵押担保) ========================================================================================= *兴义市信恒 10 7 12/15簿记建档 -- AA 12/16-12/22 中航证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *昌乐县新城 9 7 12/15簿记建档 -- AA- 12/16起 中泰证券 发展有限公司 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保股份公司提供担保) ========================================================================================= 义乌市城市 11 7 12/4簿记建档 4.31% AA 12/7-12/9 中信建投证券 投资建设集团 (第3-7每年末还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) 国信证券 ========================================================================================= 海航机场集团 8 7 12/2簿记建档 6.88% AA 12/3-12/9 国都证券
(附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 湘江产业 3 7 12/7簿记建档 *4.95% AA 12/8-12/10 招商证券 投资公司 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权) ========================================================================================= 福建投资 8 10 12/8簿记建档 -- AAA 12/9-12/11 兴业证券 开发集团停车场专项债(第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 泰州海陵 12 7 12/11簿记建档 -- AA 12/14-12/16 银河证券 资产经营公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 盐城高新区 10 7 12/11簿记建档 -- AA 12/14-12/16 中信建投证券 投资集团 ========================================================================================= 湖北供销合作社 6 10 12/10簿记建档 -- AA 12/11-12/17 长江证券 社有资产经营管理公司 (第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 江西和济投资 5 7 12/14簿记建档 -- AA 12/15-12/17 兴业证券
(第3-7每年末还20%本金/上饶市城市建设投资开发集团提供担保) ========================================================================================= 河北广电信息 2 8 12/11簿记建档 -- AA+ 12/14-12/18 长江证券 网络集团 (第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) =========================================================================================
以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 寿光市金财 6 4 12/4簿记建档 5.20% AA 12/7-12/11 华福证券 公有资产经营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。