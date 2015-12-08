《中国企业债发行日程表》--12月8日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *宜昌高新 20 7 12/14簿记建档 -- AA 12/15-12/16 东方花旗证券 投资开发 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= *营口市老边区 8 7 12/15簿记建档 -- AA 12/16-12/18 兴业证券 城市建设投资发展公司 (第3-7每年末还20%本金)

(营口市城市建设投资发展公司提供担保/海域使用权提供抵押担保) ========================================================================================= *兴义市信恒 10 7 12/15簿记建档 -- AA 12/16-12/22 中航证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *昌乐县新城 9 7 12/15簿记建档 -- AA- 12/16起 中泰证券 发展有限公司 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保股份公司提供担保) ========================================================================================= 义乌市城市 11 7 12/4簿记建档 4.31% AA 12/7-12/9 中信建投证券 投资建设集团 (第3-7每年末还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) 国信证券 ========================================================================================= 海航机场集团 8 7 12/2簿记建档 6.88% AA 12/3-12/9 国都证券

(附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 湘江产业 3 7 12/7簿记建档 *4.95% AA 12/8-12/10 招商证券 投资公司 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权) ========================================================================================= 福建投资 8 10 12/8簿记建档 -- AAA 12/9-12/11 兴业证券 开发集团停车场专项债(第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 泰州海陵 12 7 12/11簿记建档 -- AA 12/14-12/16 银河证券 资产经营公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 盐城高新区 10 7 12/11簿记建档 -- AA 12/14-12/16 中信建投证券 投资集团 ========================================================================================= 湖北供销合作社 6 10 12/10簿记建档 -- AA 12/11-12/17 长江证券 社有资产经营管理公司 (第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 江西和济投资 5 7 12/14簿记建档 -- AA 12/15-12/17 兴业证券

(第3-7每年末还20%本金/上饶市城市建设投资开发集团提供担保) ========================================================================================= 河北广电信息 2 8 12/11簿记建档 -- AA+ 12/14-12/18 长江证券 网络集团 (第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) =========================================================================================

以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 寿光市金财 6 4 12/4簿记建档 5.20% AA 12/7-12/11 华福证券 公有资产经营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)