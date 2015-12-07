路透基点：迈瑞医疗委任两家银行安排20.5亿美元定期贷款--TRLPC

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透香港12月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，医疗设备制造商--迈瑞医疗国际有限公司已委托中银澳门和平安银行为其安排20.5亿美元定期贷款，为33亿美元的管理层收购提供资金支持。
其中一位消息人士称，两家银行将作出等额融资承诺。
根据一份新闻稿，11月4日Excelsior Union和Solid Union同意以每股普通股或美国存托股份(ADS)28美元收购迈瑞医疗，按全面摊薄基准计算，对该公司的估值约为33亿美元。
新闻稿称，收购完成后，Excelsior Union将由执行董事长、总裁兼联席首席执行长李西廷、董事长徐航以及联席首席执行长兼首席策略长成明和共同拥有。这三位高管共计持有迈瑞医疗约27.7%的已发行股份。
此次收购交易预计在2016年第一季完成，受制于诸多条件。迈瑞医疗的私有化计划于今年6月4日首次对外公布。
迈瑞医疗总部位于深圳，是全球领先的医疗设备和解决方案供应商。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24