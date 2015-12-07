路透基点：迈瑞医疗委任两家银行安排20.5亿美元定期贷款--TRLPC

路透香港12月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，医疗设备制造商--迈瑞医疗国际有限公司已委托中银澳门和平安银行为其安排20.5亿美元定期贷款，为33亿美元的管理层收购提供资金支持。

其中一位消息人士称，两家银行将作出等额融资承诺。

根据一份新闻稿，11月4日Excelsior Union和Solid Union同意以每股普通股或美国存托股份(ADS)28美元收购迈瑞医疗，按全面摊薄基准计算，对该公司的估值约为33亿美元。

新闻稿称，收购完成后，Excelsior Union将由执行董事长、总裁兼联席首席执行长李西廷、董事长徐航以及联席首席执行长兼首席策略长成明和共同拥有。这三位高管共计持有迈瑞医疗约27.7%的已发行股份。

此次收购交易预计在2016年第一季完成，受制于诸多条件。迈瑞医疗的私有化计划于今年6月4日首次对外公布。