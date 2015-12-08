重温稿-台湾货币市场：短率持稳资金仍充沛，但临近年关银行趋保守

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 隔拆利率回稳，市场资金充沛 * 短票利率持平，资金依旧充裕 * RP利率持平，投信不再多金 记者 罗两莎 路透台北12月7日 - 台湾银行间拆款利率周一回稳。资金调度人士表示，今天市场资金 仍然充裕，仅部分外商银行有小缺口，拆款市场大都以到期续借为主，拆借需求平平，利率 无大变化。 他们指出，因是提存期初，市场资金充沛，惟上周四期底出现罕见缺钱状况，且本月底 即是年底，为避免年关资金调度出问题，料中旬以后各银行操作将趋保守。 〞今天恢复正常了，只有外商有小缺口，打电话来要钱，利率平稳了。〞一位大型银行 资调人员说。 他们表示，因目前市场资金仍相当充沛，期初只要有多余资金都会拆出，但中旬以后操 作上将转趋保守。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.301% 0.301% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.320% --一周拆款利率区间 0.280-0.380% 0.300-0.380% **短票利率持平** 短票市场方面，票券公司交易员表示，随迈入新的提存期，加上央行上周五标售的364 天期定存单利率落在0.384%，正好〞符合市场预期〞，即预期下周央行不会降息，短票利率 因而持稳，惟月内短票利率几乎落在0.36%，跨月则维持在0.37%。 〞央行标售364天期存单利率符合预期，月内短票0.36%几乎是铁板价了。〞一位大型票 券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，主要成交在0.37%；60 天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%；上日亦同。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.367% ，前日亦为0.367%；上日区间为0.36-0.45%，前日则为0.36-0.39%；上日成交量53.79亿台 币，前日50.18亿台币。 台湾央行今日共发行9,054.8亿台币定存单；含1,500亿364天期定存单，与今日存单到 期金额8,746.8亿台币相较，存单发行余额增308亿。 本周到期央行定存单金额共2兆1,985.1亿台币，余日到期金额分别为：周二1,977.5亿 、周三4,740.5亿、周四5,921.8亿及周五的598.5亿。 本周宽松因素有：周四中国银行香港分行10亿人民币债券还本；紧缩因素为：周五财政 部发行10年期增额公债，金额300亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为385亿台币，累积超额准备为821亿台币、加 计前期1%的超额准备达1,661亿台币。 **RP利率持平，惟投信资金不再多金* 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天市场突然变得安静，尤其是先前钱 满为患的投信和寿险公司，资金已不及先前多，抢券情况不复存在，利率则维持不变。 〞今天只有一、两家打来要券，没什么人来抢了，钱都到哪里去了，真是令人害怕啊， 这次过年要小心。〞一位大型证券商交易员说。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.39%，上日亦同；10天期以上 公司债RP主要成交在0.48-0.49%，上日亦处于同水准。债券附买回成交利率高低，与票券商 及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 在票券商方面，交易员指出，今天投信和寿险公司一改先前巨额资金疯狂抢券的情况， 不仅没人抢券，票券公司还要主动打电话询问要不要券，钱满为患的情势瞬间反转。 〞今天比较没有人来要券，还要我主动出击，打电话去问他们要不要券，大家突然没钱 了。〞一位大型票券公司交易员说。 他们表示，感觉今天市场气氛与上周不太一样，虽然券还是卖得出去，但情势似乎已经 改变，从先前的电话接不完，变成今天必须主动打电话到各投信推销；但利率没有变化。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率与上日相近；短天期公债附买回利率 区间落在0.30-0.32%，上日处于0.30-0.32%间；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.36% ，上日亦同。(完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。