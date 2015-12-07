中国保险：市场日趋自由化令外资公司对未来发展持更乐观看法--安永

路透香港12月7日 - 国际会计谘询公司安永 周一发表最新调查显示，中国新的风险管理与偿付规定很可能会让国内大型中国公司更有优势，但市场日趋自由化让在华的外资保险公司对未来发展持更乐观看法。

安永《外资保险公司在中国未来的发展方向》报告针对30间在中国营商的外资保险公司高层进行访问，结果显示保险业开始看到对外资的监管规定有放宽迹象，未来五年或以后可能会促使行业出现变革。

为安永制作这份报告的布鲁克大学副教授布莱恩•梅特卡夫在记者会上称，“在这次调查中，外资公司对中国的监管持正面看法，且更为乐观，以往则会对监管表示不满。”

安永亚太区保险业主管合伙人赵晓京指出，明年实施新的以风险导向偿付能力体系（偿二代）很可能会进一步巩固大型中国保险公司的主导地位，但市场日趋自由化让外资保险公司开始能与本地大企业竞争，并促使外资保险公司在华业务增长。

报告显示，外资保险公司的高层特别关注监管法规在三方面的变化，一是偿二代对行业影响正面，且61%受访者认为他们有充足资源符合偿二代的要求。另一个为外资保险公司开放市场的重大发展是自由贸易区扩展，惟受访者普遍不确定如何最好利用的结构，如果让自贸区内的成员可把业务伸延至另一个自贸区，将是一项重大发展。

此外，今年中发布的互联网金融指引及覆盖更广的互联网＋的国家政策也可能导致外资保险公司改变运作模式，因为中国让有完整流动网络与庞大客户基础的非保险公司进入内地市场。

梅特卡夫认为，除非市场发生根本性变化，例如并购重组，否则外资保险公司在华市场份额只能保持稳定增长。

报告显示，2014年外资寿险公司的市场份额稍微上升至5.8%，前一年则为5.6%；外资财险公司的市场份额则由1.3%大增至2.2%，主要由于安盛 完成收购天平汽车保险公司。

调查又显示，车险持续为产险公司提供增长机会，营业额占产险整个市场的73.1%，也占外资保险公司业务组合的56.6%。未来三年，受访的外资保险公司预计该行业的增长为10-15%。

另一个增长点来自健康险。安永指出，由于人民币日趋富裕，健康意识增加，2014年健康险的增长已超过40%，受访者表示，未来三年，主要增长产品为团体医疗与危疾保险。

而数码化营销是外资保险公司的重点工作之一，因有助他们获取新客户，服务现有客户及削减成本。超过30%受访者认为这将在未来五年对他们现有的业务模式带来重大影响，但74%的受访者表示对改用数码化渠道方面没有信心，可能是受到系统过时、监管法规限制、客户规模较小等因素制约。（完）