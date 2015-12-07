亚洲橡胶：TOCOM期胶收高2.1%，追随其他大宗商品涨势

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
“黄金等一些大宗商品价格上扬，支撑投资人信心。”Rakuten Securities商品分析师Satoru Yoshida称。
上海期交所主力5月期胶 上涨250元人民币，收报每吨10,465元人民币。
尽管胶市呈现正面基调，分析师对TOCOM胶市能否维持这股涨势抱持怀疑态度。
“我预计180日圆就到顶了，因为全球橡胶市场供应过剩的问题依然没有改变。”Yoshida说。
新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶合约 最新报每公斤118.3美分，上涨1.6美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/张若琪 审校 张荻/白云)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24