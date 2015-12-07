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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 18:07 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高2.1%，追随其他大宗商品涨势

“黄金等一些大宗商品价格上扬，支撑投资人信心。”Rakuten Securities商品分析师Satoru Yoshida称。

上海期交所主力5月期胶 上涨250元人民币，收报每吨10,465元人民币。

尽管胶市呈现正面基调，分析师对TOCOM胶市能否维持这股涨势抱持怀疑态度。

“我预计180日圆就到顶了，因为全球橡胶市场供应过剩的问题依然没有改变。”Yoshida说。

新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶合约 最新报每公斤118.3美分，上涨1.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/张若琪 审校 张荻/白云)

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