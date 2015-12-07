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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 18:26 BJT

《全球汇市》美元反弹，新西兰元则因降息传闻下跌1%

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0802 1.0884 -0.75 -10.71 1.2097

美元/日圆 123.45 123.16 +0.24 +3.15 119.68

欧元/日圆 133.39 133.92 -0.40 -7.86 144.77

美元/瑞郎 1.0024 0.9964 +0.60 +0.83 0.9941

英镑/美元 1.5062 1.5110 -0.32 -3.28 1.5573

美元/加元 1.3436 1.3361 +0.56 +15.65 1.1618

澳元/美元 0.7297 0.7339 -0.57 -10.66 0.8168

新西兰元/美元 0.6660 0.6744 -1.25 -14.58 0.7797

欧元/瑞郎 1.0830 1.0838 -0.07 -9.95 1.2026

欧元/英镑 0.7169 0.7200 -0.43 -7.56 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2173 9.2313 -0.15 -2.66 9.4688

美元/挪威克朗 8.6320 8.5223 +1.29 +15.52 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/李春喜/汪红英/蔡美珍；审校 高琦/白云/张荻)

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