《全球汇市》美元反弹，新西兰元则因降息传闻下跌1%

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0802 1.0884 -0.75 -10.71 1.2097
美元/日圆 123.45 123.16 +0.24 +3.15 119.68
欧元/日圆 133.39 133.92 -0.40 -7.86 144.77
美元/瑞郎 1.0024 0.9964 +0.60 +0.83 0.9941
英镑/美元 1.5062 1.5110 -0.32 -3.28 1.5573
美元/加元 1.3436 1.3361 +0.56 +15.65 1.1618
澳元/美元 0.7297 0.7339 -0.57 -10.66 0.8168
新西兰元/美元 0.6660 0.6744 -1.25 -14.58 0.7797
欧元/瑞郎 1.0830 1.0838 -0.07 -9.95 1.2026
欧元/英镑 0.7169 0.7200 -0.43 -7.56 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2173 9.2313 -0.15 -2.66 9.4688
美元/挪威克朗 8.6320 8.5223 +1.29 +15.52 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/李春喜/汪红英/蔡美珍；审校 高琦/白云/张荻)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24