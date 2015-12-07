马来西亚期市：棕榈油期货收高近3%至两个月高位，受豆油涨势提振

路透新加坡12月7日 - 马来西亚棕榈油价格周一收高近3%，升至两个月高位，豆油价格强劲上升及担忧厄尔尼诺(圣婴)现象引发干旱天气可能导致减产，带动棕榈油价格上涨。

上一交易日芝加哥豆油期货 涨近4%，至7月底以来最高位，因市场预期美国农业部本周将下调产量预估，而且有迹象显示中国需求旺盛。

“上周五的豆油价格走势提振了今天的棕榈油市场，”吉隆坡一交易员称，“但在人们制定交易决策前，将等待马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据。”

指标2月棕榈油期货 收高2.9%，或69马币(林吉特)，报每吨2,435马币(578美元)；当日稍早升至2,438马币，为10月6日以来最高。

成交量为44,782口。

在周三将公布的美国农业部月度供需报告中，政府料将下调大豆供应预估。

棕榈油市场投资者正在等待马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布库存、产量及出口数据，该数据将于周三0430GMT之后公布。(完)

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