马来西亚期市：棕榈油期货收高近3%至两个月高位，受豆油涨势提振

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透新加坡12月7日 - 马来西亚棕榈油价格周一收高近3%，升至两个月高位，豆油价格强劲上升及担忧厄尔尼诺(圣婴)现象引发干旱天气可能导致减产，带动棕榈油价格上涨。
上一交易日芝加哥豆油期货 涨近4%，至7月底以来最高位，因市场预期美国农业部本周将下调产量预估，而且有迹象显示中国需求旺盛。
“上周五的豆油价格走势提振了今天的棕榈油市场，”吉隆坡一交易员称，“但在人们制定交易决策前，将等待马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据。”
指标2月棕榈油期货 收高2.9%，或69马币(林吉特)，报每吨2,435马币(578美元)；当日稍早升至2,438马币，为10月6日以来最高。
成交量为44,782口。
在周三将公布的美国农业部月度供需报告中，政府料将下调大豆供应预估。
棕榈油市场投资者正在等待马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布库存、产量及出口数据，该数据将于周三0430GMT之后公布。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 张涛)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24