中国经济：京津冀发展要从交通、生态、产业领域率先突破--副总理

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透北京12月7日 - 中国国务院副总理张高丽周一称，京津冀发展要实施创新驱动发展战略，持续推进交通、生态、产业三个重点领域率先突破，制定重大项目滚动计划，促进合理有效投资建设。要抓紧出台控增量、疏存量政策，深入谋划和科学论证承接平台规划建设，有序疏解北京非首都功能。
新华社援引他在京津冀协同发展工作推进会议上表示，京津冀发展要编制实施好京津冀“十三五”(2016-2020年)规划，通过科学合理总体布局，努力推动三地“一张图”规划、“一盘棋”建设、“一体化”发展。
张高丽强调，京津冀发展要充分认识大气污染防治的长期性、复杂性和艰巨性，加强联防联控，坚持不懈打好大气污染防治攻坚战和持久战，要突出绿色、宜居、人文、智慧发展，注重创业就业与居住功能均衡，高水平规划建设北京市行政副中心。
他并指出，京津冀发展要合力推进社会事业发展，实施精准扶贫、精准脱贫，办好一批民生实事。要强化体制改革、创新驱动、试点示范三个关键支撑，积极稳妥实施重点领域改革，推动京津冀全面创新改革试验区建设。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24