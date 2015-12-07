国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及一周半低点，因供应料增加

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透新加坡12月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周一跌至一周半低点，报每吨118美元，因随着中东与印度炼厂完成维护后提高产出，预计供应将增加。
生产石脑油的利润仍接近今年3月以来高点，受到石化行业强劲需求的支撑。
据Energy Aspects，虽然对亚洲供应偏紧现象会在新年缓解，但石脑油市场2016年面临结构性的供应转变。
“不仅印度--主要的亚洲出口国，将更多地使用本国供给，沙特和俄罗斯的国内需求也将增加，”他们在客户报告中表示。
他们说，定于明年开始运行的沙特石化工厂，有消化目前该国半数石脑油出口的潜力，而四家俄罗斯炼厂将在2016年初增加石脑油异构化装置，年产能为150万吨。
俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)Ryazan炼厂的2016年石脑油出口已比今年下降。
另一个结构性变化的迹象是，由于国内消费增加，今年印度出口下降。
亚洲汽油裂解价差持稳至每桶约10.70美元。
新加坡现货市场上，贡渥(Gunvor)向BP出售5万桶92号汽油，船期为12月22-26日，每桶53.65美元。(完)
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(编译 张涛；审校 于春红)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24