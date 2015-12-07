国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及一周半低点，因供应料增加

路透新加坡12月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周一跌至一周半低点，报每吨118美元，因随着中东与印度炼厂完成维护后提高产出，预计供应将增加。

生产石脑油的利润仍接近今年3月以来高点，受到石化行业强劲需求的支撑。

据Energy Aspects，虽然对亚洲供应偏紧现象会在新年缓解，但石脑油市场2016年面临结构性的供应转变。

“不仅印度--主要的亚洲出口国，将更多地使用本国供给，沙特和俄罗斯的国内需求也将增加，”他们在客户报告中表示。

他们说，定于明年开始运行的沙特石化工厂，有消化目前该国半数石脑油出口的潜力，而四家俄罗斯炼厂将在2016年初增加石脑油异构化装置，年产能为150万吨。

俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)Ryazan炼厂的2016年石脑油出口已比今年下降。

另一个结构性变化的迹象是，由于国内消费增加，今年印度出口下降。

亚洲汽油裂解价差持稳至每桶约10.70美元。

新加坡现货市场上，贡渥(Gunvor)向BP出售5万桶92号汽油，船期为12月22-26日，每桶53.65美元。(完)

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