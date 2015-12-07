东南亚股市：多数收高，新加坡股市创近三周来最大单日涨幅

路透雅加达12月7日 - 东南亚股市周一多数收高，尽管在周二和周三中国公布重要经济数据前，亚洲股市总体较为谨慎。新加坡股市在银行股带动下上涨，创下近三周最大单日涨幅。

印尼股市 收高0.3%，结束了此前连续三个交易日的跌势。此前印尼政府称，将为劳动密集型产业的雇主再次减免税收，这是促进经济发展的最新刺激措施，股市因而上涨。