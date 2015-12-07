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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 19:28 BJT

东南亚股市：多数收高，新加坡股市创近三周来最大单日涨幅

路透雅加达12月7日 - 东南亚股市周一多数收高，尽管在周二和周三中国公布重要经济数据前，亚洲股市总体较为谨慎。新加坡股市在银行股带动下上涨，创下近三周最大单日涨幅。

新加坡股市 收高0.8%，创下11月19日以来最大单日百分比涨幅，受大型银行股带动。星展集团 升0.8%，华侨银行 涨0.9%。

印尼股市 收高0.3%，结束了此前连续三个交易日的跌势。此前印尼政府称，将为劳动密集型产业的雇主再次减免税收，这是促进经济发展的最新刺激措施，股市因而上涨。

马来西亚股市 升0.25%，菲律宾股市 连续第四日下跌，周一收低0.15%；越南股市 收低1.4%。

泰国股市周一因公众假期休市，周二将恢复交易。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 336.65 0.96 +0.29 -18.04 410.77

新加坡 2900.92 21.87 +0.76 -13.80 3365.15

马来西亚 1672.00 4.13 +0.25 -5.07 1761.25

印尼 4521.39 12.94 +0.29 -13.50 5226.95

菲律宾 6911.86 -10.07 -0.15 -4.41 7230.57

越南 563.62 -8.00 -1.40 +3.30 545.63

(完)

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