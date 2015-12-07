东南亚股市：多数收高，新加坡股市创近三周来最大单日涨幅

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透雅加达12月7日 - 东南亚股市周一多数收高，尽管在周二和周三中国公布重要经济数据前，亚洲股市总体较为谨慎。新加坡股市在银行股带动下上涨，创下近三周最大单日涨幅。
新加坡股市 收高0.8%，创下11月19日以来最大单日百分比涨幅，受大型银行股带动。星展集团 升0.8%，华侨银行 涨0.9%。
印尼股市 收高0.3%，结束了此前连续三个交易日的跌势。此前印尼政府称，将为劳动密集型产业的雇主再次减免税收，这是促进经济发展的最新刺激措施，股市因而上涨。
马来西亚股市 升0.25%，菲律宾股市 连续第四日下跌，周一收低0.15%；越南股市 收低1.4%。
泰国股市周一因公众假期休市，周二将恢复交易。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 336.65 0.96 +0.29 -18.04 410.77
新加坡 2900.92 21.87 +0.76 -13.80 3365.15
马来西亚 1672.00 4.13 +0.25 -5.07 1761.25
印尼 4521.39 12.94 +0.29 -13.50 5226.95
菲律宾 6911.86 -10.07 -0.15 -4.41 7230.57
越南 563.62 -8.00 -1.40 +3.30 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 张涛)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24