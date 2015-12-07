国际油市：亚洲柴油现货价差下挫，因更多船货前往亚洲

路透新加坡12月7日 - 亚洲柴油现货价差周一走弱，航煤依旧持稳，行业消息人士称，在其他地方需求维持疲弱之际，更多船货将前往新加坡。

交易员称，至少还有两艘装载着航煤的船货要么正前往新加坡，要么是马来西亚南部，而不是欧洲，这给亚洲航空燃料市场造成压力。

一位交易员称，11月底在阿联酋Ruwais装载了航煤的Torm Marina，正在前往马来西亚Pasir Gudang进行卸载。路透航运追踪数据显示，目前该船只正在斯里兰卡水域。

数位交易商称，从波斯湾装载了航煤的Amorea，也已前往新加坡。

他们补充称，来自中东的更多现货船货，亦料将打压航煤和柴油市场。

欧洲燃料库存正在增加，因为交易员难以为其找到出路。

交易员称，日本今年的暖冬天气也在冲击市场对取暖燃料煤油的需求，这亦打压价格。

新加坡现货市场上，达成三笔柴油交易，未达成航煤交易。

来宝集团从维多买入150,000桶含硫500ppm的柴油，船期是12月22至26日，每桶较新加坡12月22至29日平均报价升水0.50美元。

Phillips66向永顺油品出售150,000桶含硫500ppm的柴油，船期是12月22至26日，每桶较新加坡12月21至28日平均报价升水0.45美元。

兴隆从联合石化买入150,000桶含硫500ppm的柴油，船期是12月26至30日，每桶较新加坡12月7至11日平均报价升水0.35美元。(完)

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