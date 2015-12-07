国际油市：亚洲柴油现货价差下挫，因更多船货前往亚洲

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透新加坡12月7日 - 亚洲柴油现货价差周一走弱，航煤依旧持稳，行业消息人士称，在其他地方需求维持疲弱之际，更多船货将前往新加坡。
交易员称，至少还有两艘装载着航煤的船货要么正前往新加坡，要么是马来西亚南部，而不是欧洲，这给亚洲航空燃料市场造成压力。
一位交易员称，11月底在阿联酋Ruwais装载了航煤的Torm Marina，正在前往马来西亚Pasir Gudang进行卸载。路透航运追踪数据显示，目前该船只正在斯里兰卡水域。
数位交易商称，从波斯湾装载了航煤的Amorea，也已前往新加坡。
他们补充称，来自中东的更多现货船货，亦料将打压航煤和柴油市场。
欧洲燃料库存正在增加，因为交易员难以为其找到出路。
交易员称，日本今年的暖冬天气也在冲击市场对取暖燃料煤油的需求，这亦打压价格。
新加坡现货市场上，达成三笔柴油交易，未达成航煤交易。
来宝集团从维多买入150,000桶含硫500ppm的柴油，船期是12月22至26日，每桶较新加坡12月22至29日平均报价升水0.50美元。
Phillips66向永顺油品出售150,000桶含硫500ppm的柴油，船期是12月22至26日，每桶较新加坡12月21至28日平均报价升水0.45美元。
兴隆从联合石化买入150,000桶含硫500ppm的柴油，船期是12月26至30日，每桶较新加坡12月7至11日平均报价升水0.35美元。(完)
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(编译 于春红; 审校 张涛)
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5