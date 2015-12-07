国际油市：亚洲燃料油价差扩大，因缺乏冬季需求

路透新加坡12月7日 - 亚洲燃料油价差周一扩大，行业消息人士称，部分原因是冬季的发电需求尚未出现。

他们表示，日本冬季天气缓和，该国的总体油料需求多年来下降，导致低硫燃料油进口减少。

“随着效率改善，需求几年前就开始了结构性变化，”新加坡的一名交易员表示。

“家庭现在使用天然气与电力，以及双层玻璃的窗户。”

该交易员表示，燃料油库存充足，因此需求的任何上升都可能未必带来更多进口。

但跌幅受限，另一名交易员表示，受黑海恶劣天气和加勒比海供应推迟的影响，12月从西方流向亚洲的套利燃料油船货料减少。

交易商预计12月将有约350万吨燃料油将从西方运抵新加坡。他们说，这意味着1月套利船货会增加。

“1月套利船货将再度增加，但天气原因导致的推迟可能使其保持稍微偏紧，”该交易员表示。

他估计1月将有430-450万吨燃料油运往亚洲，2月约为400万吨。

新加坡现货市场上，达成三笔交易。

嘉能可向Coastal Oil出售4万吨380-cst燃料油，船期为1月1-5日，较1月新加坡平均报价每吨贴水5美元。

贡渥(Gunvor)向维多出售2万吨180-cst燃料油，船期为12月22-26日，较12月底前新加坡平均报价每吨贴水3.50美元。

贡渥向摩科瑞出售2万吨180-cst燃料油，船期为12月22-26日，较新加坡报价每吨贴水4美元。(完)

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