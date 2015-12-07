国际油市：亚洲燃料油价差扩大，因缺乏冬季需求

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透新加坡12月7日 - 亚洲燃料油价差周一扩大，行业消息人士称，部分原因是冬季的发电需求尚未出现。
他们表示，日本冬季天气缓和，该国的总体油料需求多年来下降，导致低硫燃料油进口减少。
“随着效率改善，需求几年前就开始了结构性变化，”新加坡的一名交易员表示。
“家庭现在使用天然气与电力，以及双层玻璃的窗户。”
该交易员表示，燃料油库存充足，因此需求的任何上升都可能未必带来更多进口。
但跌幅受限，另一名交易员表示，受黑海恶劣天气和加勒比海供应推迟的影响，12月从西方流向亚洲的套利燃料油船货料减少。
交易商预计12月将有约350万吨燃料油将从西方运抵新加坡。他们说，这意味着1月套利船货会增加。
“1月套利船货将再度增加，但天气原因导致的推迟可能使其保持稍微偏紧，”该交易员表示。
他估计1月将有430-450万吨燃料油运往亚洲，2月约为400万吨。
新加坡现货市场上，达成三笔交易。
嘉能可向Coastal Oil出售4万吨380-cst燃料油，船期为1月1-5日，较1月新加坡平均报价每吨贴水5美元。
贡渥(Gunvor)向维多出售2万吨180-cst燃料油，船期为12月22-26日，较12月底前新加坡平均报价每吨贴水3.50美元。
贡渥向摩科瑞出售2万吨180-cst燃料油，船期为12月22-26日，较新加坡报价每吨贴水4美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 于春红)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24