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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 22:39 BJT

美国热股：必和必拓将在加拿大裁员76人，早盘股价下挫

路透12月7日 - 必和必拓 一位发言人周五称，受大宗商品价格较低影响，该公司将裁撤加拿大钾肥业务的76名员工。

在周一早盘交易中，必和必拓在美国上市股票 股价下挫2.4%，报25.84美元。(完)

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