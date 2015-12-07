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亚洲 | 2015年 12月 7日 星期一 22:50 BJT

标题新闻：国际数据公司(IDC)预计第四季全球PC出货量下降10.0%，2015年全年出货量减少10.3%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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