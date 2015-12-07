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货币新闻 | 2015年 12月 8日 星期二 00:04 BJT

USDA报告：12月3日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月7日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 12/03/2015  11/26/2015    11/26/2015    12/04/2014
  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       225,034       364,117       275,736       270,217
  
    燕麦 　      　100           200           200             0
  
    大麦           490            73             0           318
  
    玉米     　491,879       333,556       298,692       535,758
  
    高粱       270,562       229,803       213,729       210,077
  
    大豆     1,720,617     1,985,550     1,835,072     2,207,371
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    10,529,728     12,420,835
    燕麦           600            200
    大麦        27,107        102,173
    玉米     7,248,977      9,631,220
    高粱     3,103,957      2,307,880
    大豆    21,841,173     23,748,606
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 李军; 审校 母红)

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