USDA报告：12月3日止当周美国农作物出口检验报告(表)

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透12月7日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 12/03/2015 11/26/2015 11/26/2015 12/04/2014 初值 修正值 前值 小麦 225,034 364,117 275,736 270,217 燕麦 100 200 200 0 大麦 490 73 0 318 玉米 491,879 333,556 298,692 535,758 高粱 270,562 229,803 213,729 210,077 大豆 1,720,617 1,985,550 1,835,072 2,207,371 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 10,529,728 12,420,835 燕麦 600 200 大麦 27,107 102,173 玉米 7,248,977 9,631,220 高粱 3,103,957 2,307,880 大豆 21,841,173 23,748,606 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军; 审校 母红)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24