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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 03:07 BJT

标题新闻：英财政大臣奥斯本称应致力提升中国在IMF的代表性，美国会加以阻挠是一个“大悲剧”

国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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