纽约期市：可可期货攀升至2011年峰值，因科特迪瓦可可到港放缓

路透纽约/伦敦12月7日 - 洲际交易所(ICE)可可期货价格周一升至2011年初来最高，受助于最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)可可到港放缓，以及当地出现季节性干燥热风令人担心作物产量，而原糖延续从10个月高位回落的頽势。

阿拉比卡咖啡期货因技术性买入信号而升至七周高位，但之后因美元上涨走而低。

可可价格延续上行趋势，此前出口商估计科特迪瓦周度可可豆到港量持续下降，引发投资者担心提早出现的干燥天气可能导致减产。

科特迪瓦农户周一表示，该国大部份主要可可种植地区上周降雨量少并出现干燥热风，如果情况持续，将会降低可可产量。

3月伦敦可可期货 收高13英镑，或0.6%，报每吨2,326英镑，此前触及2011年3月以来最高2,332英镑。纽约3月可可期货 上扬27美元，或0.8%，收报每吨3,417美元，此前也触及2011年3月以来最高3,429美元。

原糖期货在交投清淡中下跌，延续周五从10个月高位回落的跌势。交易员在等待巴西蔗糖行业组织Unica在本周稍后公布的数据，预计将显示11月下半月的产量下降。

3月原糖期货 收跌0.18美分，或1.2%，报每磅15.30美分。ICE数据显示，周五未平仓合约增加至869,284口，为6月22日来最高。

ICE-3月白糖期货 收跌2.60美元，或0.6%，报每吨412.40美元，从周五触及的一年高位422美元进一步下跌。

3月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.9美分，或0.7%，收报每磅1.2605美元。1月罗布斯塔咖啡期货 收跌1美元，或0.1%，报每吨1,535美元。(完)

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