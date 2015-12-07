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市场报道 | 2015年 12月 8日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货终止五日连涨收低，因获利了结

路透芝加12月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一大跌2.2%，结束五日连涨，交易商表示，因获利了结。

CBOT-1月大豆期货合约在周一盘中跌穿100日移动均线主要支撑位和20日波林格区间的高端。

豆油下跌，加重大豆的压力。

交易商表示，豆油期货下跌2.4%，因担心美国生物燃料的税务优惠不会从混合商转移给生产商。

原油市场下跌，也为大豆市场带来利空人气。

豆粕期货也下滑，1月豆粕合约 触及历史低位。交易商称因出口需求疲弱。

1月大豆期货合约 收跌23-3/4美分，报每蒲式耳8.82-1/2美元。

1月豆粕合约 收低6.9美元，报每短吨278美元。1月豆油合约 下滑0.83美分，报31.25美分。

今日CBOT大豆预估成交量为440,451口，豆粕为125,324口，豆油为180,785口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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