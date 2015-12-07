美国债市：长债价格上涨，受油价下跌提振

* 油价下跌推高美国公债价格

* 在数周被抛售后，美国公债价格上扬

* 焦点放在本周供应

路透纽约12月7日 - 美国长债价格周一上涨，受油价下跌暗示全球最大经济体通胀仍将保持在低位提振。

美国30年期公债收益率跌至3.0%以下，10年期公债收益率降至2.204%的日内低位。较短期公债收益率也下降，但跌幅小于长债的。

今日的走势使收益率曲线进一步趋平，即投资者卖出短债、买入长债。

交易商倾向于卖出短债，因它最容易受到美联储加息拖累；交易商买入长债，因在美联储升息的环境下，通胀回落将使长债得益。

“美联储可能收紧货币政策，以及股市和商品价格下跌，导致公债收益率差大幅收窄，收益率曲线拉平，”Action Economics全球固定收益董事总经理Kim Rupert说，“这使长债表现较好。”

原油期货周一跌至近七年最低水准，此前石油输出国组织(OPEC)未能就产量上限达成一致。

纽约尾盘，指标美国10年期公债 价格升13/32，收益率从周五的2.273%跌至2.227%。

美国30年期公债 上涨逾一个大点，收益率从周五的3.007%跌至2.953%。

美国两年期公债 价格几无变动，收益率从周五的0.951%降至0.934%。周四，两年期美债收益率触及2010年5月来最高的0.994%。

“美联储下周加息的大局已定，所以短债收益率跌幅有限，”Action的Rupert说。

在上周五强劲的美国就业报告公布前，美国公债已被大举抛售。另外，因预期美联储将在下周升息，投资者卖出美债，公债价格在周一反弹不可避免，因投资者进行盘整。

不过，本周公债供应规模达到580亿美元，可能限制公债收益率的跌幅。财政部周二将标售240亿美元三年期公债，周三将续发210亿美元10年期公债，周四将标售130亿美元30年期公债。

政府周一标售540亿美元三个月和六个月国库券，其收益率高于之前同类的标售。周二，财政部将标售140亿美元一年期国库券。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+01/32) 0.931

五年期公债 99-25/32 (+06/32) 1.671

10年期公债 100-08/32 (+15/32) 2.224