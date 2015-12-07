加拿大股市：收低2.37%并创10周来最大单日跌幅，油价急跌重压能源股

中国证券：上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透多伦多12月7日 - 加拿大主要股指周一录得10周来最大单日跌幅，受累于能源股大跌，因油价急跌至近七年低位，此前石油输出国组织(OPEC)决定维持高产量。
石油输出国组织(OPEC)成员国周五未能就石油产量上限达成一致，会议在激烈争吵中结束；伊朗表示，在其石油产量恢复前不考虑限产。由于西方制裁，伊朗石油产出多年来一直受限。
加拿大自然资源(Canadian Natural Resources) 股价挫跌6.2%至28.80加元，Suncor Energy Inc 急跌3.5%至34.77加元。
能源股下跌也带动其他板块走低。金融股跌1.8%，材料股挫跌3.3%，因金价和铜价也回落。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌315.94点，或2.37%，报13,042.83点，录得9月28日来最大单日跌幅，盘中一度触及9月29日来最低的13,018.70点。
燃料价格下跌带动航空股上涨。加拿大航空 劲涨2.6%至10.59加元，规模较小的同业WestJet Airlines Ltd 升0.9%。(完)
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
* 短率微幅走升，换新钞发威资金变少 * 票券商资金缺口不小，拆款需求增温 * 大型银行库存现金增，短票利率走升 * 债券RP市场资金略紧，利率微幅上扬 记者 罗两莎 路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周五上扬。资金调度人员称，随着八家大型银行今 起启动春节换新钞，市场资金已由原来的充裕转呈略趋紧，多家票券商出现较大资金缺口， 拆款需求增温，利率亦随之走扬。 他们表示，为支应民众春节换新钞之需，包含台湾银行等八家大型银行均须备妥充裕现 金，库存现金比重拉高而周转金变少，各银行能提供拆款的资金相对有限，导致资金面略偏 紧。 〞钱都放在金库，周转金少了，大家都发现资金变紧了，利率也上来了，有人刚开始不 能接受，但吵闹了一会儿还是拿了，〞一大型银行资调人员说。 他们表示，今天票券商资金缺口较大，加上各大公股银行偏保守，一大早就有票券商资 调人员上门找钱，但因各大银行手中周转金不多，部分大型银行因而拉升拆款利率。 一大型银行资调人员即称，今天来自票券商新的资金需求出笼，但因可
路透北京1月20日 - 中国环保部周五表示，去年第一批实施空气质量新标准的74个城市中，空气质量相对较差的前十位城市是衡水、石家庄、保定、邢台、邯郸、唐山、郑州、西安、济南和太原市。