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市场报道 | 2015年 12月 8日 星期二 06:11 BJT

加拿大股市：收低2.37%并创10周来最大单日跌幅，油价急跌重压能源股

路透多伦多12月7日 - 加拿大主要股指周一录得10周来最大单日跌幅，受累于能源股大跌，因油价急跌至近七年低位，此前石油输出国组织(OPEC)决定维持高产量。

石油输出国组织(OPEC)成员国周五未能就石油产量上限达成一致，会议在激烈争吵中结束；伊朗表示，在其石油产量恢复前不考虑限产。由于西方制裁，伊朗石油产出多年来一直受限。

加拿大自然资源(Canadian Natural Resources) 股价挫跌6.2%至28.80加元，Suncor Energy Inc 急跌3.5%至34.77加元。

能源股下跌也带动其他板块走低。金融股跌1.8%，材料股挫跌3.3%，因金价和铜价也回落。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌315.94点，或2.37%，报13,042.83点，录得9月28日来最大单日跌幅，盘中一度触及9月29日来最低的13,018.70点。

燃料价格下跌带动航空股上涨。加拿大航空 劲涨2.6%至10.59加元，规模较小的同业WestJet Airlines Ltd 升0.9%。(完)

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