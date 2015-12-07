澳新经济指标预测--12月8日-12月15日****

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月7日当周 12月8日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 11月 -- 正9 企业信心指数 -- 正2 12月8日-9日 2330 澳洲消费者信心指数 12月 -- +3.9% 12月9日(三) 0030 澳洲房屋融资 10月 -1.0% +2.0% 投资性房屋融资 -- -8.5% 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.75% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.6% 12月10日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 11月 减少1 增加5.86 全职就业人数(万人) -- 增加4.00 就业参与率 65% 65% 失业率 6.0% 5.9% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 11月 -- 53.3 2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -1.2% 12月11日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 48.20 0200 新西兰公债外资持有比例 11月 -- 64.9% 12月14日当周 12月14日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月15日(二) 0030 澳洲新车销售 11月 -- -3.6% 0030 澳洲房价指数 第三季 -- +4.7% 0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)下半年 -- 盈余1.8 净债务预估 -- 26.3% 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字41.7 2145 新西兰季度经常帐(亿新西兰元) 第三季 -- 赤字12.2 年度经常帐(亿新西兰元) 截至9月30日 -- 赤字83 (完)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24