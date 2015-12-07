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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 07:04 BJT

****澳新经济指标预测--12月8日-12月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    12月7日当周
    
    12月8日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                        11月         --         正9
                企业信心指数                                     --         正2
    
    12月8日-9日
    2330 澳洲消费者信心指数                         12月         --       +3.9%
    
    12月9日(三)
    0030 澳洲房屋融资                               10月       -1.0%      +2.0%
             投资性房屋融资                                      --       -8.5%
    2000 新西兰央行利率决定                          --        2.50%      2.75%
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)               11月         --        持平
                             (较上年同期)                        --       +5.6%
    
    12月10日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                         11月       减少1   增加5.86
             全职就业人数(万人)                                  --    增加4.00
             就业参与率                                          65%        65%
             失业率                                             6.0%       5.9%
    2130 新西兰制造业表现指数(PMI)                  11月         --        53.3
    2145 新西兰食品价格指数                         11月         --       -1.2%
    
    12月11日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数      12月         --       48.20
    0200 新西兰公债外资持有比例                     11月         --       64.9%
    
    12月14日当周
    
    12月14日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月15日(二)
    0030 澳洲新车销售                               11月         --       -3.6%
    0030 澳洲房价指数                             第三季         --       +4.7%
    0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)下半年  --     盈余1.8
               净债务预估                                        --       26.3%
               现金预算收支(亿新西兰元)                          --    赤字41.7
    2145 新西兰季度经常帐(亿新西兰元)             第三季         --    赤字12.2
               年度经常帐(亿新西兰元)           截至9月30日      --      赤字83   (完)

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