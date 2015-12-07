金砖国家：12月7日股汇市收盘纵览

路透12月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月7日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报807.79点，下跌0.55%。
中国股市：沪综指小幅收涨，观望情绪浓厚致成交额创逾一个月新低
中国汇市：人民币收创近三个半月新低，空头测试维稳底线短期料偏弱
香港股市：恒指收盘微跌，受能源股跌势拖累
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收低0.3%，至45,222.699点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 下跌，投资者消化总统罗塞夫(Dilma Rousseff)可能被弹劾对金融面可能造成的影响。今日收盘报3.7577/89，上日收报3.7360/90。
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南非股市：收盘劲扬，尾随主要海外市场的强劲涨势，家具集团Steinhoff 涨幅居前。指标Top-40指数 收高1.24%至44,898.69点，大盘综合指数 收高1.17%至49,860.74点。
南非汇市：兰特兑美元触及纪录低点，因预计美联储快将升息
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印度股市：连四日挫跌。烟草业者ITC 受“罪恶”税疑虑拖累而暴跌7%，创九个月来最大跌幅；石油输出国组织(OPEC)维持产量目标不变后，产油类股走跌。BSE指数 收低0.42%至25,530.11点，NSE指数 收低0.21%至7,765.40点。
印度汇市：卢比兑美元 连四日走贬，收报66.7250/66.7350，上日报66.695/66.705；因当地股市连四日走跌，引发外资撤离的疑虑。美元受美国乐观济数据提振而走强，亦加重卢比跌势。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收低2.26%至793.360点，MSCI明晟俄罗斯指数 收低2.79%至422.56点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 挫跌2.0%至69.499，卢布兑欧元 下跌1.77%至75.370。(完)
(整理 龚芳; 审校 王兴亚)