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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 06:14 BJT

《日本重要政经日程》--12月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月7日(一)

2350 - 7-9月国内生产总值(GDP)修正值

2350 - 10月经常帐

2350 - 11月银行放款余额

12月8日(二)

0120 - 标售六个月期贴现国库券

0130 - 标售30年期公债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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日本重要政经日程

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 王丽鑫)

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