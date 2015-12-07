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市场报道 | 2015年 12月 8日 星期二 06:35 BJT

全球贵金属：12月7日SPDR黄金持仓减少4.17吨或0.65%

路透12月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量下降0.65%，从上周五的638.80吨减至634.63吨。以盎司 计算，则从20,537,959.87盎司减至20,403,987.37盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校　戴素萍)

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