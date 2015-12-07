《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月7日

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 51.23 -0.05 -0.10 1059257
搜狐 49.75 +0.07 +0.14 245496
网易 177.94 -1.20 -0.67 1325371
百度 208.54 +0.24 +0.12 3425395
台湾
台湾积体电路 23.24 -0.07 -0.30 1126596
联电 1.88 +0.00 +0.00 128365
日月光 5.55 -0.09 -1.60 176367
硅品精密 6.93 -0.02 -0.29 365051
和信超媒体 0.59 -0.02 -3.39 62142
友达 2.68 +0.00 +0.00 390911
中华电信 30.21 -0.16 -0.53 30666
台湾国际航电 37.81 +0.17 +0.45 1166328
香港
中国移动 58.45 -0.25 -0.43 260092
中国联通 11.97 -0.19 -1.56 130830
中国电信 46.65 -1.12 -2.34 8772
中芯国际 5.17 +0.03 +0.58 8968
电讯盈科 5.75 -0.13 -2.22 6465
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王丽鑫；审校 李爽)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24