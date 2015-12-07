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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 06:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 51.23 -0.05 -0.10 1059257

搜狐 49.75 +0.07 +0.14 245496

网易 177.94 -1.20 -0.67 1325371

百度 208.54 +0.24 +0.12 3425395

台湾

台湾积体电路 23.24 -0.07 -0.30 1126596

联电 1.88 +0.00 +0.00 128365

日月光 5.55 -0.09 -1.60 176367

硅品精密 6.93 -0.02 -0.29 365051

和信超媒体 0.59 -0.02 -3.39 62142

友达 2.68 +0.00 +0.00 390911

中华电信 30.21 -0.16 -0.53 30666

台湾国际航电 37.81 +0.17 +0.45 1166328

香港

中国移动 58.45 -0.25 -0.43 260092

中国联通 11.97 -0.19 -1.56 130830

中国电信 46.65 -1.12 -2.34 8772

中芯国际 5.17 +0.03 +0.58 8968

电讯盈科 5.75 -0.13 -2.22 6465

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (编译 王丽鑫；审校 李爽)

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