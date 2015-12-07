日韩经济指标预测--12月8日-12月15日****

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月7日当周 12月7日(一) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 -- +2.5% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 10月 盈余16,594 盈余14,684 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季修正值 持平 -0.2% 环比年率 +0.1% -0.8% 12月8日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 11月 -- 48.2 2350 日本机械订单(较前月) 10月 -1.5% +7.5% (较上年同期) +1.4% -1.7% 12月9日(三) 0300 韩国L货供额 12月 -- +9.2% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超1,567 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超546 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 11月 -0.3% -0.6% (较上年同期) -3.8% -3.8% 2350 日本企业调查指数 第四季 -- 11.0 12月10日(四) -- 韩国央行利率决议 12月 -- 1.50% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 11月 -- -6.2% 进口物价(较上年同期) -- -14.8% 12月11日(五) 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 39.10 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 41.90 12月14日当周 12月13日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 -- 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 -- 正25 央行短观小型制造业景气判断指数 -- 零 央行短观小型非制造业景气判断指数 -- 正3 央行短观大型企业资本支出预估 -- +10.9% 央行短观小型企业资本支出预估 -- -6.1% 12月14日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 10月修正值 -- +1.4% 产能利用指数(较前月) 10月 -- +1.5% 12月15日(二) -- 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 -- 顺差104 出口 -- -4.7% 进口 -- -17.6% 2300 韩国失业率 11月 -- 3.4% (完)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24