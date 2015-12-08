中国个股：首旅酒店拟斥资110亿元私有化如家酒店，后者将自美国退市

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海12月8日 - 中国首旅酒店 周一晚披露重大资产重组草案，公司拟通过现金及发行股份的方式，以折合110亿元人民币的总对价购入如家酒店集团 100%的股权。本次交易完成后，如家酒店集团将成为首旅酒店的全资子公司，并从美国纳斯达克全球市场退市。
重组方案包括：首旅酒店拟通过设立境外子公司首旅酒店（香港），以每股普通股17.90美元及每股ADS（每股ADS为两股普通股）35.80美元的价格，以合并方式向如家酒店非主要股东支付约合11.24亿美元（折71.78亿元）对价，获得如家酒店65.13%股权。本次收购资金来源为自筹资金。
12月6日，首旅酒店（香港）已取得了工行 纽约分行出具的《贷款承诺函》，工行纽约分行承诺将于如家酒店集团私有化交割时向首旅酒店（香港）提供最高12亿美元的贷款。
公司拟以15.69元/股的价格向首旅集团发行2.47亿股股份购买Poly Victory 100%股权，间接获得如家酒店15.27%的股权；另外，以15.69元/股的价格，向携程 旗下上海、沈南鹏、孙坚等八名交易对象发行股份，获得如家酒店集团19.60%股权，对应交易价格均为每股如家酒店普通股17.90美元，两宗收购总对价为38.73亿元。
沈南鹏为红杉资本中国基金执行合伙人，孙坚为如家酒店首席执行官。
首旅酒店还计划以不低于15.69元/股的价格非公开发行2.47亿股，募集不超过38.74亿元配套资金，扣除本次重组相关费用后将用于收购如家酒店集团股权或置换本次交易中预先投入的部分银行贷款。
2013年、2014年和2015年1-9月，如家酒店集团营业收入分别为63.5亿元、66.8亿元和49.9亿元，净利润分别为1.96亿元、5.13亿元及1.8亿元。 首旅酒店称，这是以私有化方式并购美国上市公司的积极尝试，交易完成后有利于迅速扩大首旅酒店规模，丰富首旅酒店的品牌，提升首旅酒店集团和如家酒店的市场竞争力。交易完成后，首旅酒店集团规模迅速扩大，将在国内300余座城市运营3,000余家酒店。
首旅酒店自3月中开始停牌，筹划重大重组，停牌前收报18.7元。因上海证交所将对上述重组方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。而重组消息宣布后，如家酒店周一跳涨，收报34.5美元，涨2.36美元或7.34%，盘中创下年内新高34.78美元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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