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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 08:10 BJT

《全球汇市》油价下挫推动商品货币下滑，美元从中得利

新西兰元 表现逊色，兑美元从上周五所及一个月高位0.6787跌至0.6644.

新西兰央行周四将公布利率决定，在此之前，投资者部分了结获利。

市场对于新西兰央行是否会降息看法分歧，不过绝大多数分析师都认为会放宽政策。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0829 1.0835 -0.06 -10.48 1.2097

美元/日圆 123.30 123.37 -0.06 3.21 119.68

欧元/日圆 133.52 133.67 -0.11 -8.06 144.78

美元/瑞郎 1.0004 0.9997 0.07 0.63 0.9941

英镑/美元 1.5045 1.5052 -0.05 -3.39 1.5573

美元/加元 1.3508 1.3493 0.11 16.27 1.1618

澳元/美元 0.7254 0.7265 -0.15 -11.19 0.8168

新西兰元/美元 0.6635 0.6638 -0.05 -14.90 0.7797

澳元/日圆 89.440 89.630 -0.21 -8.48 97.750

新西兰元/日圆 81.810 81.890 -0.10 -12.50 93.310

英镑/日圆 185.50 185.70 -0.11 -0.18 186.38

澳元/新西兰元 1.0928 1.0925 0.03 4.38 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 孙国玉/徐文焰/郑茵/李爽 审校 张明钧/王兴亚/龚芳)

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