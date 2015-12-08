中国外汇：QFII额度实行相对统一管理，放宽产品间额度调剂--外管局

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海12月8日 - 中国国家外汇管理局周一稍晚颁布新规 ，对合格境外机构投资者（QFII）投资额度实行相对统一管理，放宽产品之间额度调剂。
此次颁布的合格境外机构投资者额度管理的新指引显示，QFII额度分为开放式基金额度、其他产品或资金额度两类，QFII机构可根据业务需要，向外管局提出这两类额度的申请。开放式基金额度可在多只开放式基金产品之间共享。
开放式基金额度与其他产品或资金额度相互调剂的，QFII机构应通过托管行向国家外汇管理局提交《QFII投资额度调剂备案表》，经外汇局确认同意后可调剂使用额度。
在投资本金汇入汇出方面，若QFII机构需延期汇入投资本金的，应在本金汇入期满前10个工作日，通过托管行向外汇局提交相应表格，经外汇局确认同意后可延期一次、最长六个月。QFII其他产品或资金需汇出本金的，应通过托管行向外汇局提交申请，经外汇局确认同意后，由托管行审核办理汇出。
已取得QFII额度的机构，在发布后一个月内，对已取得的投资额度进行梳理，按照开放式基金额度、其他产品或资金额度进行分类，填写相关表格向外管局备案。
截止11月底，已有277家QFII合计获批790.99亿美元的投资额度。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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