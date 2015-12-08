《中国报摘》--中国证券报12月8日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 头版头条:
--记者从相关人士处获悉，中国证监会将继续鼓励企业创新，推动丰富债券品种；监管部门正酝酿进一步促进交易所债券市场发展的政策措施，包括加紧研究永续债等新品种、加强事中事后监管等。
* 其他:
--记者获悉，酝酿已久的国有控股上市公司实施员工持股的若干意见很快就能下发。业内人士认为，随着国企深化改革的推进，国有控股上市公司开展员工持股有望井喷。
--国家外汇管理局发布通知称，对QFII投资额度实行相对统一管理，放宽产品之间额度调剂；QFII额度分为开放式基金额度、其他产品或资金额度。QFII机构可根据业务需要，向外汇局提出上述两类额度的申请，开放式基金额度可在多只开放式基金产品之间共享。
--首旅酒店 披露重大资产重组草案，公司拟通过现金及发行股份的方式，以110亿元人民币购入如家酒店集团 100%的股权。本次交易完成后，如家酒店集团将成为首旅酒店的全资子公司，并从美国纳斯达克全球市场退市。
--四川长虹 与申万宏源 公告称，四川长虹拟与申万宏源旗下全资直投子公司共同发起组建申万宏源长虹并购基金，基金总规模拟为100亿元，首期认缴资本额拟为10亿元。其中，四川长虹拟以现金出资1.5亿元，申万投资拟以现金出资1.5亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞；审校 林高丽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。