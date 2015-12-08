《中国报摘》--中国证券报12月8日

* 头版头条:

--记者从相关人士处获悉，中国证监会将继续鼓励企业创新，推动丰富债券品种；监管部门正酝酿进一步促进交易所债券市场发展的政策措施，包括加紧研究永续债等新品种、加强事中事后监管等。

* 其他:

--记者获悉，酝酿已久的国有控股上市公司实施员工持股的若干意见很快就能下发。业内人士认为，随着国企深化改革的推进，国有控股上市公司开展员工持股有望井喷。

--国家外汇管理局发布通知称，对QFII投资额度实行相对统一管理，放宽产品之间额度调剂；QFII额度分为开放式基金额度、其他产品或资金额度。QFII机构可根据业务需要，向外汇局提出上述两类额度的申请，开放式基金额度可在多只开放式基金产品之间共享。

--首旅酒店 披露重大资产重组草案，公司拟通过现金及发行股份的方式，以110亿元人民币购入如家酒店集团 100%的股权。本次交易完成后，如家酒店集团将成为首旅酒店的全资子公司，并从美国纳斯达克全球市场退市。