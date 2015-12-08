中国个股：四川长虹拟与申万宏源共同组建并购基金，规模100亿元

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海12月8日 - 中国四川长虹电器股份有限公司 与申万宏源集团股份有限公司 周二同时公告称，四川长虹拟与申万宏源旗下全资直投子公司申银万国投资有限公司共同发起组建申万宏源长虹并购基金，基金总规模拟为100亿元，首期认缴资本额拟为10亿元。
公告并称，四川长虹拟以现金出资1.5亿元，申万投资拟以现金出资1.5亿元；其中，申万投资重点提供投资项目、融资渠道等资源支持，四川长虹重点提供产业、上市公司平台等资源支持，双方合资设立的基金管理公司重点提供并购基金相关专业化、市场化运营管理服务及其他管理服务。
“本次合作充分利用了申万投资在投资管理、资金募集、项目资源等方面的优势和四川长虹在消费电子、核心器件研发与制造领域所具有的扎实产业基础和丰富的行业经验。”申万宏源在公告中称。
公告还指出，基金投资领域主要围绕四川长虹战略相关产业，致力于基于四川长虹产业战略发展需求而进行的项目投资，包括但不仅限于云计算、大数据、移动互联网、智能终端及其他长虹战略相关产业领域。
四川长虹股票周一收报6.12元，近一个月累计下跌12.32%；申万宏源股票周一收报10.65元，过去一个月累计下跌11.02%。(完)
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深圳交易所网站here (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。