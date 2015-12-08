《新兴市场重要经济事件预告》--12月8日-12月15日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月8日(二)
暂无重要经济事件。
12月9日(三)
阿布扎比--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在第11届中东与北非地区高级别会议上发言(0700)。
多哈--欧洲货币杂志卡塔尔2015年会议(至12月10日)。
首尔--韩国开发研究院(KDI)发布修正后的2015与2016年经济预估(0300)。
12月10日(四)
贝尔格莱德(贝尔格勒)--塞尔维亚央行举行会议并宣布利率决议(1100)。
首尔--韩国央行宣布利率决定(0100)。
12月11日(五)
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定。
利马--秘鲁央行宣布利率决定(0000)。
12月14日(一)
巴黎--2015绿色增长和可持续发展论坛，主题为“促进下一次工业革命：为绿色增长进行系统创新”(至12月15日)，经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚致开幕词。
12月15日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(不宣布利率决定)。
布达佩斯--匈牙利央行举行月度议息会议(1300)。
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。