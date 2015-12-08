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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 08:47 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月8日-12月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月8日(二)

暂无重要经济事件。

12月9日(三)

阿布扎比--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在第11届中东与北非地区高级别会议上发言(0700)。

多哈--欧洲货币杂志卡塔尔2015年会议(至12月10日)。

首尔--韩国开发研究院(KDI)发布修正后的2015与2016年经济预估(0300)。

12月10日(四)

贝尔格莱德(贝尔格勒)--塞尔维亚央行举行会议并宣布利率决议(1100)。

首尔--韩国央行宣布利率决定(0100)。

12月11日(五)

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定。

利马--秘鲁央行宣布利率决定(0000)。

12月14日(一)

巴黎--2015绿色增长和可持续发展论坛，主题为“促进下一次工业革命：为绿色增长进行系统创新”(至12月15日)，经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚致开幕词。

12月15日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策会议(不宣布利率决定)。

布达佩斯--匈牙利央行举行月度议息会议(1300)。

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)

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