《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月8日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
*工商时报：
--4G竞标昨决标，总决标金额279.25亿台币，中华电信 及远传电信 各砸99.55亿、及91.3亿台币分别拿下二块频谱，出手最豪气，成为最大赢家。
--金管会主委曾铭宗表示，明年1月底前希望能开放大陆民众正式来台开户投资台股、基金及ETF，曾铭宗强调会有额度控管，且不涉经营权争议，对台股动能应有一定助益。
--全球资本市场波动，为避免寿险业年底前为符合资本适足率而抛售台股，金管会已拍板保险业资本适足率（RBC）暂行措施，首度调降台股风险系数，由0.2411降为0.2014、降幅约16.5%，将可让寿险业手中逾1.1兆元的台股部位相对抗跌，至于宣布实施时点，金管会表示仍在最后评估。
*经济日报：
--国民党总统参选人朱立伦昨日发表产业引擎政策，将以〞三弓四箭〞发展台湾供应链，并强化与红色供应链、世界供应链的合作关系。
--兆丰金控 董事长蔡友才指出，国际货币基金（IMF）将人民币纳入特别提款权（SDR)货币后，中国金融市场将朝五大方向开放，更可能取消人民币汇率中间价升贬2%幅度限制。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。