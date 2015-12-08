《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月8日

*工商时报：

--4G竞标昨决标，总决标金额279.25亿台币，中华电信 及远传电信 各砸99.55亿、及91.3亿台币分别拿下二块频谱，出手最豪气，成为最大赢家。

--金管会主委曾铭宗表示，明年1月底前希望能开放大陆民众正式来台开户投资台股、基金及ETF，曾铭宗强调会有额度控管，且不涉经营权争议，对台股动能应有一定助益。

--全球资本市场波动，为避免寿险业年底前为符合资本适足率而抛售台股，金管会已拍板保险业资本适足率（RBC）暂行措施，首度调降台股风险系数，由0.2411降为0.2014、降幅约16.5%，将可让寿险业手中逾1.1兆元的台股部位相对抗跌，至于宣布实施时点，金管会表示仍在最后评估。

*经济日报：

--国民党总统参选人朱立伦昨日发表产业引擎政策，将以〞三弓四箭〞发展台湾供应链，并强化与红色供应链、世界供应链的合作关系。

--兆丰金控 董事长蔡友才指出，国际货币基金（IMF）将人民币纳入特别提款权（SDR)货币后，中国金融市场将朝五大方向开放，更可能取消人民币汇率中间价升贬2%幅度限制。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。