《中国重要政经日程》--12月8日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
==========================今日重要政经日程==========================
12/8（周二）
--国务院新闻办发布会，国家体育总局副局长冯建中介绍《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》贯彻落实情况。
*--阿塞拜疆共和国总统伊利哈姆·阿利耶夫于8-11日对中国进行国事访问。
*--外交部长王毅于8-10日赴巴基斯坦伊斯兰堡出席阿富汗问题伊斯坦布尔进程第五次外长会。
=========================近期重要政经日程==========================
*12/10（周四）
--全国人大常委会副委员长吉炳轩作为国家主席习近平特使，赴布宜诺斯艾利斯出席阿根廷总统权力交接仪式。
*12/13（周日）
--阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬于13-16日对中国进行正式访问。
*12/14（周一）
--上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十四次会议于14-15日在河南省郑州市举行。
12月16日（周三）
--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。