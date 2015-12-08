全球金市：金价难挽跌势，因美联储加息预期推动美元反弹

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
金价上周五在该数据公布后因空头回补而上涨2.3%，但焦点很快就重回下周可能的美国升息，投资者在周一抛售黄金。
美元指数周一延续上涨，受到就业数据以及升息即将来临的扶助，更进一步令金价承压。
黄金今年下跌约9.5%，连跌第三年。
投资者信心低落。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 持仓周一减少0.65%至634.63吨，为2008年9月以来最低水准。
另外，路透周一根据中国央行的数据估算，中国外储在11月可能增加将近21吨黄金，增幅为五个月来最多，但这未能给予金价太多支撑。(完)
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(编译 孙国玉/李婷仪 审校 龚芳/戴素萍)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。