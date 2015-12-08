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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 08:47 BJT

全球金市：金价难挽跌势，因美联储加息预期推动美元反弹

金价上周五在该数据公布后因空头回补而上涨2.3%，但焦点很快就重回下周可能的美国升息，投资者在周一抛售黄金。

美元指数周一延续上涨，受到就业数据以及升息即将来临的扶助，更进一步令金价承压。

黄金今年下跌约9.5%，连跌第三年。

投资者信心低落。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 持仓周一减少0.65%至634.63吨，为2008年9月以来最低水准。

另外，路透周一根据中国央行的数据估算，中国外储在11月可能增加将近21吨黄金，增幅为五个月来最多，但这未能给予金价太多支撑。(完)

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(编译 孙国玉/李婷仪 审校 龚芳/戴素萍)

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