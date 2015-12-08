美国个股：百胜财务长将在2月离职，目前正值剥离中国业务

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透洛杉机12月7日 - 百胜集团(Yum Brands) 周一表示，财务长Patrick Grismer将于2月19日离职。
Grismer计划离职的消息正值百胜准备剥离中国事业。该事业占其全球获利的约35%。
百胜表示，Grismer将在12月10日出席公司的投资人会议。
Grismer现年53岁，自2012年以来便担任百胜的财务长。在这之前，他在公司内部担任多个资深财务和规划的职务。
百胜表示，其将在公司内外部遴选接任人选。
百胜股价在盘后交易持平在76.41美元。(完) (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。