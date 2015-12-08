《香港报摘》--经济日报12月8日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
**头版头条**
--金管局总裁陈德霖表示，美国很可能于下周启动加息，市民应有心理准备，本地息率会逐步随美息上升，令资产市场如楼市有下行压力。
**其他**
--南丰上周五向内地安邦保险，转让远洋地产 15.4亿股，每股作价5.05港元，套现逾77.8亿港元，作价较远洋地产上周五收市价4.69元溢价约7.7%。南丰强调将续跟远洋地产合作。
--市场接连出现公司股东大额减持股份，财险 遭美国国际集团（AIG）折让减持，套现逾57亿港元。投资界指，港股观望格局料持续至美国议息前，现时估值未有诱因吸引资金入市。
--继国美 创办人黄光裕去年入主中国星文化产业 （已改名拉近网娱）后，他的太太杜鹃又再「买壳」，上月底斥资近12.7亿港元入主华银控股 并成为大股东。
--国美电器 昨宣布，与经营家电为主的日本零售巨头BIC CAMERA（必客家美乐）签署战略合作协议，并率先上綫日本国家馆，启动国美海外购。
--离岸人民币拆息昨虽急回，但仍有三间港银出招，当中包括信银国际及花旗加息0.2%，以及集友新推7个月定存享年息3.95%。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。