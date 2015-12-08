《香港报摘》--经济日报12月8日

**头版头条**

--金管局总裁陈德霖表示，美国很可能于下周启动加息，市民应有心理准备，本地息率会逐步随美息上升，令资产市场如楼市有下行压力。

**其他**

--南丰上周五向内地安邦保险，转让远洋地产 15.4亿股，每股作价5.05港元，套现逾77.8亿港元，作价较远洋地产上周五收市价4.69元溢价约7.7%。南丰强调将续跟远洋地产合作。

--市场接连出现公司股东大额减持股份，财险 遭美国国际集团（AIG）折让减持，套现逾57亿港元。投资界指，港股观望格局料持续至美国议息前，现时估值未有诱因吸引资金入市。

--继国美 创办人黄光裕去年入主中国星文化产业 （已改名拉近网娱）后，他的太太杜鹃又再「买壳」，上月底斥资近12.7亿港元入主华银控股 并成为大股东。

--国美电器 昨宣布，与经营家电为主的日本零售巨头BIC CAMERA（必客家美乐）签署战略合作协议，并率先上綫日本国家馆，启动国美海外购。

--离岸人民币拆息昨虽急回，但仍有三间港银出招，当中包括信银国际及花旗加息0.2%，以及集友新推7个月定存享年息3.95%。（完）

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