中国证券：东亚银行将与前海金控成立港资控股全牌照合资券商--报载

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透上海12月8日 - 上海证券报周二报导，深圳市前海金融控股有限公司与东亚银行有限公司 近日达成协议，将基于CEPA补充协议十框架共同发起设立港资控股全牌照合资证券公司，其中东亚银行持股比例49%。这也将成为在前海落地的第二家港资控股全牌照合资券商。
报导指出，双方合资协议签署后，前海金控与东亚银行将向中国证监会递交申报材料，并力争尽早获批开业。
“合资证券公司相继在落地前海，是深化深港合作、实现前海国家战略意图的重要成果，将有助于进一步发挥前海规划和政策优势，创新前海发展模式，有力推动前海金融机构聚集和金融生态完善，也体现了中央政府对于维护香港繁荣稳定的积极态度。”报导并援引分析人士指出。
汇丰控股 11月曾表示，已经与深圳市前海金融控股有限公司签署协议，成立一家持有多数股权的合资证券公司。此举意在利用对港资银行的更优惠措施，从而较其他外资银行在此类合资公司中能持有更高的股权。
2013年8月，中央政府与香港特区政府、澳门特区政府签署CEPA10，进一步放宽了证券市场的准入条件。2015年8月，中国证监会发布《落实CEPA补充协议十有关政策，进一步扩大证券经营机构对外开放》公告，明确了CEPA10框架下合资证券公司外资股东具体资格条件，为港资、澳资合资证券公司设立提供了具体操作指引。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。