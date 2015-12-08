中国证券：东亚银行将与前海金控成立港资控股全牌照合资券商--报载

路透上海12月8日 - 上海证券报周二报导，深圳市前海金融控股有限公司与东亚银行有限公司 近日达成协议，将基于CEPA补充协议十框架共同发起设立港资控股全牌照合资证券公司，其中东亚银行持股比例49%。这也将成为在前海落地的第二家港资控股全牌照合资券商。

报导指出，双方合资协议签署后，前海金控与东亚银行将向中国证监会递交申报材料，并力争尽早获批开业。

“合资证券公司相继在落地前海，是深化深港合作、实现前海国家战略意图的重要成果，将有助于进一步发挥前海规划和政策优势，创新前海发展模式，有力推动前海金融机构聚集和金融生态完善，也体现了中央政府对于维护香港繁荣稳定的积极态度。”报导并援引分析人士指出。

汇丰控股 11月曾表示，已经与深圳市前海金融控股有限公司签署协议，成立一家持有多数股权的合资证券公司。此举意在利用对港资银行的更优惠措施，从而较其他外资银行在此类合资公司中能持有更高的股权。