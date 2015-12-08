国际油市：美国原油价格接近七年低点，OPEC不采取行动改变供应过剩

“OPEC决定将产量维持在纪录高位...表明该组织实际上放弃了长期执行的限产策略...从而导致油价短期面临更大下行压力，”Sun Global Investments首席投资官Sanjiv Shah表示。

OPEC上周五未就产量上限达成一致，这是该组织几十年来首次未提及产量配额问题；之前的配额为每日3,000万桶。

OPEC超过每日3,000万桶的产量加剧了油市供应过剩的局面，日产量较需求超出50万-200万桶，也令很多油企面临压力，特别是规模较小的美国页岩油厂商，这些企业已经负债累累。

“由于俄罗斯、伊拉克、特别是沙特产量增加，低油价或将继续承压。这也将影响美国页岩油企业，所以这一行业不大可能增加新投资。这将在中期内给油价带来支撑，”Shah说。(完)

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