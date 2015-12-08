《香港报摘》--信报12月8日

**头版头条**

--内地11月外滙储备突然按月大减872.1亿美元，市场分析指出，除了因为月内欧元以及日圆贬值，对整体以美元计价的外滙储备「缩水」外，亦反映人民币贬值预期加剧，资金外流压力增加；加上人民银行屡次入市维稳人民币滙价，消耗了部分外滙储备。有经济学家预测，内地外滙储备将会继续走低，明年底可能降至3万亿元水平。

**其他**

--刚完成预路演的电力工程商大唐环境产业，市传已决定暂缓上市计划至明年，主因市况波动及该集团无意减价出售股份。不过，现时仍有多只新股希望能赶在今年底前上市，当中风机叶片用玻璃纤维织物制造商恒石基业 及本地承建商义合控股 将于今日开始招股。

--中国财险 又遭主要外资股东美国国际集团（AIG）减持。据销售文件显示，AIG以每股16.08至16.38港元，配售3.55亿至3.65亿股财险，套现57.08亿至59.79亿港元。

--位于深圳前海的周大福全球商品购物中心（前海港货中心）昨天正式开始试业。周大福集团执行董事郑志刚期望，该中心70%至80%商舖的货品售价同香港接近，甚至更便宜；管理团队致力做到「港人港货港价」。

--港股交投明显萎缩，证监会来自征费收入亦随之减少。截至今年9月底止3个月，证监征费收入按季下降33.2%，至3.75亿港元；加上投资录得净亏损及开支增加，令季内录得赤字3,200万港元。（完）

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