《香港报摘》--信报12月8日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
**头版头条**
--内地11月外滙储备突然按月大减872.1亿美元，市场分析指出，除了因为月内欧元以及日圆贬值，对整体以美元计价的外滙储备「缩水」外，亦反映人民币贬值预期加剧，资金外流压力增加；加上人民银行屡次入市维稳人民币滙价，消耗了部分外滙储备。有经济学家预测，内地外滙储备将会继续走低，明年底可能降至3万亿元水平。
**其他**
--刚完成预路演的电力工程商大唐环境产业，市传已决定暂缓上市计划至明年，主因市况波动及该集团无意减价出售股份。不过，现时仍有多只新股希望能赶在今年底前上市，当中风机叶片用玻璃纤维织物制造商恒石基业 及本地承建商义合控股 将于今日开始招股。
--中国财险 又遭主要外资股东美国国际集团（AIG）减持。据销售文件显示，AIG以每股16.08至16.38港元，配售3.55亿至3.65亿股财险，套现57.08亿至59.79亿港元。
--位于深圳前海的周大福全球商品购物中心（前海港货中心）昨天正式开始试业。周大福集团执行董事郑志刚期望，该中心70%至80%商舖的货品售价同香港接近，甚至更便宜；管理团队致力做到「港人港货港价」。
--港股交投明显萎缩，证监会来自征费收入亦随之减少。截至今年9月底止3个月，证监征费收入按季下降33.2%，至3.75亿港元；加上投资录得净亏损及开支增加，令季内录得赤字3,200万港元。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。