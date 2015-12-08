《交易视点》资金行情滚动，台债殖利率有望小幅下滑--元大宝来证

路透台北12月8日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在台湾市场方面，昨日进出口数据中，出口较上月衰退16.9%，恐影响年度GDP，保〞一〞岌岌可危，而市场资金宽松状况依旧，资金行情缓步滚动。

今日进行今年最后一次公债标售，10年期增额券300亿台币，从前次投标倍数来看，本次得标利率有机会优于前次，补券需求带动下，殖利率有机会小幅下滑，预估得标区间在1.13%-1.16%，而十年券104/12R期 成交区间预计在1.12%-1.17%，而五年券104/13期 则在0.70%-0.75%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)