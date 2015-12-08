《交易视点》资金行情滚动，台债殖利率有望小幅下滑--元大宝来证

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北12月8日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，在台湾市场方面，昨日进出口数据中，出口较上月衰退16.9%，恐影响年度GDP，保〞一〞岌岌可危，而市场资金宽松状况依旧，资金行情缓步滚动。
今日进行今年最后一次公债标售，10年期增额券300亿台币，从前次投标倍数来看，本次得标利率有机会优于前次，补券需求带动下，殖利率有机会小幅下滑，预估得标区间在1.13%-1.16%，而十年券104/12R期 成交区间预计在1.12%-1.17%，而五年券104/13期 则在0.70%-0.75%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。