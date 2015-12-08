《全球重要经济事件一览表》--12月8日-12月15日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月8日(二)
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)举行新闻发布会，发布新的斯洛伐克季度宏观经济预测(1200)。
多伦多--加拿大央行总裁波洛兹在加拿大帝国俱乐部(Empire Club of Canada)发表讲话(1810)。
12月9日(三)
阿布扎比--欧洲央行执委劳滕施莱格在第11届中东及北非地区高阶会议发表演说(0700)。
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼就本国2016及2017年经济增长发表演说(1000)。
伦敦--英国商会发布2016年经济预估(0001)。
塔林--爱沙尼亚央行公布最新宏观经济预估(0900)，央行总裁韩伟森(Ardo Hansson)发表讲话(1100)。
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决议(0800)。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至12月10日)。
惠灵顿--新西兰央行公布利率决定(2000)。
12月10日(四)
伦敦--英国央行宣布利率决定，并公布12月利率会议记录(1200)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在Women's Executive Network活动上发表讲话(1800)。
布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔在欧洲经济暨货币联盟(EMU)政策圆桌会议发表演说(1130)。
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济和欧元区货币政策举行记者会(0900)。
里斯本--德国央行总裁魏德曼发表演说(1800)。
伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0830)。
哥本哈根--丹麦央行举行记者会，公布季度货币政策评估和半年度金融稳定报告(0930)。
马德里--西班牙央行总裁林德在第11届银行业会议发表演说(0815)。
12月11日(五)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在英国国家经济社会研究院(NIESR)发表演说(1535)。
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁与记者会面(0900)。
法兰克福--欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)资金配额情况(1015)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。
12月14日(一)
斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至12月15日)。
12月15日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议。
悉尼--澳洲央行公布12月政策会议的会议纪录(0030)。
渥太华--加拿大央行公布半年度金融系统审查报告(1600)。加拿大央行总裁波洛兹随后将举行新闻发布会(1645)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在一场金融及银行业会议中发表演说(2330)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。