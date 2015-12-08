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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 09:22 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月8日-12月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月8日(二)

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)举行新闻发布会，发布新的斯洛伐克季度宏观经济预测(1200)。

多伦多--加拿大央行总裁波洛兹在加拿大帝国俱乐部(Empire Club of Canada)发表讲话(1810)。

12月9日(三)

阿布扎比--欧洲央行执委劳滕施莱格在第11届中东及北非地区高阶会议发表演说(0700)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼就本国2016及2017年经济增长发表演说(1000)。

伦敦--英国商会发布2016年经济预估(0001)。

塔林--爱沙尼亚央行公布最新宏观经济预估(0900)，央行总裁韩伟森(Ardo Hansson)发表讲话(1100)。

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决议(0800)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至12月10日)。

惠灵顿--新西兰央行公布利率决定(2000)。

12月10日(四)

伦敦--英国央行宣布利率决定，并公布12月利率会议记录(1200)。

伦敦--英国央行总裁卡尼在Women's Executive Network活动上发表讲话(1800)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔在欧洲经济暨货币联盟(EMU)政策圆桌会议发表演说(1130)。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济和欧元区货币政策举行记者会(0900)。

里斯本--德国央行总裁魏德曼发表演说(1800)。

伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0830)。

哥本哈根--丹麦央行举行记者会，公布季度货币政策评估和半年度金融稳定报告(0930)。

马德里--西班牙央行总裁林德在第11届银行业会议发表演说(0815)。

12月11日(五)

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在英国国家经济社会研究院(NIESR)发表演说(1535)。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁与记者会面(0900)。

法兰克福--欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)资金配额情况(1015)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

12月14日(一)

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至12月15日)。

12月15日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议。

悉尼--澳洲央行公布12月政策会议的会议纪录(0030)。

渥太华--加拿大央行公布半年度金融系统审查报告(1600)。加拿大央行总裁波洛兹随后将举行新闻发布会(1645)。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在一场金融及银行业会议中发表演说(2330)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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