《汇市简讯》美元/日圆小跌，此前日本发布乐观GDP数据

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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* 日本发布乐观的GDP数据后，美元小幅回落至123.22日圆
* 数据意谓着日本央行可能暂不放宽政策更长时间，但明年上半年仍存在可能性
* 但数据为股市带来利多，尽管美股昨晚下跌，日股今早维持在平盘附近
* 美元/日圆今天可能在123.00-50区间内游走，期权到期将有助抑制价格波动 * 122.70-123.50间有9.58亿美元的期权到期，123.85-124.0有3.55亿美元到期 * 自123.50左右开始有卖单伺机而待
(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。