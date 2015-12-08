《汇市简讯》美元/日圆小跌，此前日本发布乐观GDP数据

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* 日本发布乐观的GDP数据后，美元小幅回落至123.22日圆

* 数据意谓着日本央行可能暂不放宽政策更长时间，但明年上半年仍存在可能性

* 但数据为股市带来利多，尽管美股昨晚下跌，日股今早维持在平盘附近

* 美元/日圆今天可能在123.00-50区间内游走，期权到期将有助抑制价格波动 * 122.70-123.50间有9.58亿美元的期权到期，123.85-124.0有3.55亿美元到期 * 自123.50左右开始有卖单伺机而待