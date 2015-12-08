《台湾重要政经日程》--12月8日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
=====================今日重要政经消息============================== 12/8(二) --10:00 两岸政策协会〞2016总统大选民调，副手给力？〞记者会。 --10:30 摩根投信2016投资展望记者会。 --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 =================================================================== 12/10(四) --09:00 两岸经济产业合作论坛。 --13:30 台湾台积电 公布月营收。 --16:30 台湾与韩国证交所举行合作备忘录签约仪式。 12/15(二) --12:30 央行标售两年期存单，金额300亿台币。 12/17(四) --台湾央行召开第四季理监事会议。 12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 *1/5(二) --16:20 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,246.11亿美元。 *1/8(五) --08:30 台湾主计总处公布12月CPI，上月年增0.53%。 --16:00 台湾财政部公布12月出口金额年变动率，上月年跌-16.9%。 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 *2/23(二) --16:20 台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。