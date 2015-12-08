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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 08:59 BJT

《台湾重要政经日程》--12月8日

=====================今日重要政经消息==============================
    12/8(二)   
    --10:00 两岸政策协会〞2016总统大选民调，副手给力？〞记者会。
    --10:30 摩根投信2016投资展望记者会。 
    --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。
     
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    12/10(四)
    --09:00 两岸经济产业合作论坛。 
    --13:30 台湾台积电 公布月营收。
    --16:30 台湾与韩国证交所举行合作备忘录签约仪式。  
    
    12/15(二)
    --12:30 央行标售两年期存单，金额300亿台币。 
      
    12/17(四)
    --台湾央行召开第四季理监事会议。
    
    12/28(一)  
    --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。        
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    2016年            
   *1/5(二)
    --16:20  台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,246.11亿美元。
    
   *1/8(五)
    --08:30  台湾主计总处公布12月CPI，上月年增0.53%。
    --16:00  台湾财政部公布12月出口金额年变动率，上月年跌-16.9%。
    
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 
    
   *2/23(二)
    --16:20  台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。
               
    注：*代表新增。(完)             

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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