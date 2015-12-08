《台湾重要政经日程》--12月8日

=====================今日重要政经消息============================== 12/8(二) --10:00 两岸政策协会〞2016总统大选民调，副手给力？〞记者会。 --10:30 摩根投信2016投资展望记者会。 --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 =================================================================== 12/10(四) --09:00 两岸经济产业合作论坛。 --13:30 台湾台积电 公布月营收。 --16:30 台湾与韩国证交所举行合作备忘录签约仪式。 12/15(二) --12:30 央行标售两年期存单，金额300亿台币。 12/17(四) --台湾央行召开第四季理监事会议。 12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 *1/5(二) --16:20 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,246.11亿美元。 *1/8(五) --08:30 台湾主计总处公布12月CPI，上月年增0.53%。 --16:00 台湾财政部公布12月出口金额年变动率，上月年跌-16.9%。 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 *2/23(二) --16:20 台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)