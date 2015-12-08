全球金融：贝南克将出任PIMCO全球顾问委员会主席

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透12月7日 - 债券基金巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)周一任命两位前任央行总裁和一位前任英国首相加入一个新筹建的顾问委员会，提供经济、政治和战略发展建议。
2006年至2014年间担任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的贝南克，于4月起担任PMICO高级顾问，他将担任PMICO全球顾问委员会(Global Advisory Board)主席。
2003年至2011年间担任欧洲央行总裁的特里谢，以及2007年至2010年间担任英国首相的布朗也将加入该委员会。
该委员会其他成员包括：2007年至2013年间担任新加坡政府投资公司(GIC)首席投资官的黄国松，智库New America总裁、前美国国务院政策规划司司长Anne-Marie Slaughter。
在贝南克之前担任美联储主席的格林斯潘，曾在2007年至2011年担任PMICO顾问。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。