《中国报摘》--其他报纸重要消息12月8日

**上海证券报**

--数据统计，10月初至11月末的两个月间，共有30只资产支持证券在沪深交易所披露发行公告，合计募资343亿元人民币，较第二和第三季度的197亿元和335亿元明显增长。

--深圳前海金融控股有限公司与东亚银行 达成协议，将共同发起设立港资控股全牌照合资证券公司，其中东亚银行持股比例49%，这也将成为在前海落地的第二家港资控股全牌照合资券商。

**证券时报**

--富国基金发布的起诉公告显示，由于15山水SCP001 发行人未能按约定筹措足额偿债资金，导致不能按期足额偿付，富国基金决定通过法律途径维护旗下基金持有人的利益。

**21世纪经济报道**

--长安汽车海外事业发展部副总经理李剑透露，长安和奇瑞正在探讨在海外市场合作的可能；之前双方已经在探讨于巴西市场建立共同投资平台，以共享平台降低成本，提高竞争力。

**金融时报**

--中国银行 主承的10亿元渣打银行(香港)人民币债(熊猫债)票面利率确定为3.5%，认购倍数约1.88倍。(完)