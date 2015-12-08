《中国报摘》--其他报纸重要消息12月8日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
**上海证券报**
--数据统计，10月初至11月末的两个月间，共有30只资产支持证券在沪深交易所披露发行公告，合计募资343亿元人民币，较第二和第三季度的197亿元和335亿元明显增长。
--深圳前海金融控股有限公司与东亚银行 达成协议，将共同发起设立港资控股全牌照合资证券公司，其中东亚银行持股比例49%，这也将成为在前海落地的第二家港资控股全牌照合资券商。
**证券时报**
--富国基金发布的起诉公告显示，由于15山水SCP001 发行人未能按约定筹措足额偿债资金，导致不能按期足额偿付，富国基金决定通过法律途径维护旗下基金持有人的利益。
**21世纪经济报道**
--长安汽车海外事业发展部副总经理李剑透露，长安和奇瑞正在探讨在海外市场合作的可能；之前双方已经在探讨于巴西市场建立共同投资平台，以共享平台降低成本，提高竞争力。
**金融时报**
--中国银行 主承的10亿元渣打银行(香港)人民币债(熊猫债)票面利率确定为3.5%，认购倍数约1.88倍。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。