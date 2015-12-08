《香港报摘》--其他报纸重要消息12月8日

**明报**

--今年本港新股集资额将稳夺全球首位，惟揭开面纱后，实际情况却不如数字表面般风光。今年至今72家主板新股中，有多达10家出现公开发售认购不足，占比超过一成，其中绝大部分在下半年出现，而且不乏大型新股如锦州银行 ，仅获4%认购属近年罕见。

--义合控股 与中国恒石基业 今日起开始招股，其中义合将发售1.25亿股，一成向本港公开发售，每股股价0.69至1.03港元，义合最多或将集资1.3亿港元。公司预计将于本月18日上市，中国平安资本（香港）为公司独家保荐人。

**星岛日报**

--强积金11月份回报跌逾1%，年初至今累计继续蚀钱，每名打工仔今年来累计亏损逾4,800港元。上月日本股票基金升幅不足1%，已属最佳表现。今年累计，南韩股票基金累升逾两成，跑赢其他基金。

**苹果日报**

--市低迷，连带旺市时与二手楼几近同价的银主盘，近日造价开始失守，平过二手楼幅度有升级趋势。继荔枝角美孚新邨银主货平市价近一成半后，香港仔中心一个三房银主盘，低银行估价足足逾120万港元，于拍卖行获4组买家竞投下，以512万港元成交，尺价不足9,000港元，造价重返近两年前水平。

**东方日报**

--港交所 披露权益资料显示，对冲基金Elliott Capital本月一日，于场内以平均每股27.627港元，进一步增持东亚银行 51.96万股，涉及资金超过1,435万港元，好仓权益由6.98%增至7%。Elliott高调增持，惹来市场揣测其意图。

**文汇报**

--金发局昨日发布报告，建议放宽豁免离岸私募基金的利得税的条件，私募基金只要符合以下两项条件其中之一，即可视作为「财产权真正分散」：一是离岸基金股权持有人不得持有相关基金20%以上的股权；二是不得有5个人及以下合共持有离岸基金50%或以上的参与股权。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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