《香港报摘》--其他报纸重要消息12月8日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
**明报**
--今年本港新股集资额将稳夺全球首位，惟揭开面纱后，实际情况却不如数字表面般风光。今年至今72家主板新股中，有多达10家出现公开发售认购不足，占比超过一成，其中绝大部分在下半年出现，而且不乏大型新股如锦州银行 ，仅获4%认购属近年罕见。
--义合控股 与中国恒石基业 今日起开始招股，其中义合将发售1.25亿股，一成向本港公开发售，每股股价0.69至1.03港元，义合最多或将集资1.3亿港元。公司预计将于本月18日上市，中国平安资本（香港）为公司独家保荐人。
**星岛日报**
--强积金11月份回报跌逾1%，年初至今累计继续蚀钱，每名打工仔今年来累计亏损逾4,800港元。上月日本股票基金升幅不足1%，已属最佳表现。今年累计，南韩股票基金累升逾两成，跑赢其他基金。
**苹果日报**
--市低迷，连带旺市时与二手楼几近同价的银主盘，近日造价开始失守，平过二手楼幅度有升级趋势。继荔枝角美孚新邨银主货平市价近一成半后，香港仔中心一个三房银主盘，低银行估价足足逾120万港元，于拍卖行获4组买家竞投下，以512万港元成交，尺价不足9,000港元，造价重返近两年前水平。
**东方日报**
--港交所 披露权益资料显示，对冲基金Elliott Capital本月一日，于场内以平均每股27.627港元，进一步增持东亚银行 51.96万股，涉及资金超过1,435万港元，好仓权益由6.98%增至7%。Elliott高调增持，惹来市场揣测其意图。
**文汇报**
--金发局昨日发布报告，建议放宽豁免离岸私募基金的利得税的条件，私募基金只要符合以下两项条件其中之一，即可视作为「财产权真正分散」：一是离岸基金股权持有人不得持有相关基金20%以上的股权；二是不得有5个人及以下合共持有离岸基金50%或以上的参与股权。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。