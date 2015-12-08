《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月8日

12月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7502港元 ) 美股道琼工业指数周一收低-117.12,或-0.66%,报17730.51点.因油价跌至近七年来最低，拖累标普能源股指数录得8月以来最大 单日百分比跌幅。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 106.640 -7.31 35228 8.265 -3.90 中国铝业 7.710 -2.90 54121 2.390 -0.82 中国移动 58.450 -0.43 260092 90.600 0.00 中国人寿 16.760 -1.41 95451 25.979 -0.46 中石油 67.900 -4.29 29928 5.262 -2.91 中石化 58.750 -4.87 32391 4.553 -2.71 汇丰控股 <HSBC.K 39.410 -1.13 2271431 61.087 -0.99 中电信 46.650 -2.34 8772 3.615 -0.13 中国联通 11.970 -1.56 130830 9.277 -0.57 兖州煤业 4.540 -2.37 7714 3.519 -2.26 华能国际 35.560 -0.97 11201 6.890 -0.29 南方航空 36.650 -2.81 11408 5.681 0.55 东方航空 27.310 1.30 12931 4.233 0.55 中芯国际 5.170 0.58 8968 0.801 -1.07