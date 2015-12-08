《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月8日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
12月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7502港元 ) 美股道琼工业指数周一收低-117.12,或-0.66%,报17730.51点.因油价跌至近七年来最低，拖累标普能源股指数录得8月以来最大 单日百分比跌幅。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 106.640 -7.31 35228 8.265 -3.90 中国铝业 7.710 -2.90 54121 2.390 -0.82 中国移动 58.450 -0.43 260092 90.600 0.00 中国人寿 16.760 -1.41 95451 25.979 -0.46 中石油 67.900 -4.29 29928 5.262 -2.91 中石化 58.750 -4.87 32391 4.553 -2.71 汇丰控股 <HSBC.K 39.410 -1.13 2271431 61.087 -0.99 中电信 46.650 -2.34 8772 3.615 -0.13 中国联通 11.970 -1.56 130830 9.277 -0.57 兖州煤业 4.540 -2.37 7714 3.519 -2.26 华能国际 35.560 -0.97 11201 6.890 -0.29 南方航空 36.650 -2.81 11408 5.681 0.55 东方航空 27.310 1.30 12931 4.233 0.55 中芯国际 5.170 0.58 8968 0.801 -1.07
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。