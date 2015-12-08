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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 09:00 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月8日

12月8日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7502港元      )
                                                                                                                                                                                                                              
 美股道琼工业指数周一收低-117.12,或-0.66%,报17730.51点.因油价跌至近七年来最低，拖累标普能源股指数录得8月以来最大                                                                                                              
 单日百分比跌幅。                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                                                         
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                                            
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                        
 中海油                       106.640   -7.31      35228             8.265      -3.90                                                                                                                                         
 中国铝业                       7.710   -2.90      54121             2.390      -0.82                                                                                                                                         
 中国移动                      58.450   -0.43     260092            90.600       0.00                                                                                                                                         
 中国人寿                      16.760   -1.41      95451            25.979      -0.46                                                                                                                                         
 中石油                        67.900   -4.29      29928             5.262      -2.91                                                                                                                                         
 中石化                        58.750   -4.87      32391             4.553      -2.71                                                                                                                                         
 汇丰控股            <HSBC.K   39.410   -1.13    2271431            61.087      -0.99                                                                                                                                         
 中电信                        46.650   -2.34       8772             3.615      -0.13                                                                                                                                         
 中国联通                      11.970   -1.56     130830             9.277      -0.57                                                                                                                                         
 兖州煤业                       4.540   -2.37       7714             3.519      -2.26                                                                                                                                         
 华能国际                      35.560   -0.97      11201             6.890      -0.29                                                                                                                                         
 南方航空                      36.650   -2.81      11408             5.681       0.55                                                                                                                                         
 东方航空                      27.310    1.30      12931             4.233       0.55                                                                                                                                         
 中芯国际                       5.170    0.58       8968             0.801      -1.07

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