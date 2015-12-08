港报社评：人币再走弱，显滙率政策挑战--经济日报12月8日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
人民币滙价昨创近三个半月低。中央虽有能力在中长期维稳人币，惟要同时推进人币国际化、市场化，以至稳经济目标，考验中央有否足够策略与工具，驾驭滙率短期波动减折腾。
市场沽压沉重，长期稳健未变
人币滙价近期再现弱势，在岸现货市场昨跌至1美元兑6.4082的近三个半月低，人币离岸价更跌破6.47。市场对人币前景再吹淡风，除投行瑞信指明年底人币将跌至6.8，即较现水平再跌近6%，且近期滙市上再现造淡人币迹象，反映市场对人币走势趋负面。
此难免令市场疑惑，因中央领导人近期多番力挺人币滙价，无论国务院总理李克强，以至国家主席习近平，皆在国际场合上不约而同强调，人币滙率不存在长期贬值的基础。惟近期人币又再走贬，惹市场揣测国基组织（IMF）正式将人币纳入特别提款权（SDR）篮子后，中央维稳人币的行动是否已结束。
惟中央国策是推人币国际化，中长期保滙价平稳决心不用怀疑，且中央拥多达3.44万亿美元的外滙储备作后盾，近月亦不时动用外储托人币滙价，内地贸易收支亦有盈余，必要时更可推行政措施管控跨境资金流向，稳滙价能力毋须怀疑。
人币中长期料续稳健，短期波动却恐难避免。主因是中央要达人币国际化与稳经济等目标，执行上恐有一定矛盾，惹人币滙价短期波动。
就如中央欲大力推动人币国际化，人币滙价理应稳中偏强，以吸引更多投资者尤其各国央行放心增持人民币；惟内地经济下行压力有增无减，尤其出口表现差强人意，人民币若能扭转强势掉头走贬，促外贸稳经济势添助力。且中央推动人币国际化，考验之一是促人币滙率形成机制由半封闭，走向市场化，更多地让市场力量决定人币滙价。惟市场对人币前景频吹淡风，却倍添人币贬值预期，要由人民银行不断出招干预市场，于在岸以至离岸滙市抛美元买人币维稳，避免损各国增持人币信心，惟此与人币走向市场化的政策目标，亦存在明显矛盾。
走政策平衡木，缓减短期波动
故中央虽有足够政策银弹保人币中长期稳定，更必须有更多工具与技巧，走好人币国际化、市场化、稳经济的平衡木，赢取市场信心，缓减政策矛盾造成人币短期波动的阵痛与折腾。
投资者则应明白中央的政策目标，以及要达成目标背后的挑战，对人币中长期走势可保持信心，惟要有心理准备人币短綫波动，以至兑美元颇为走软，恐少不免。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。