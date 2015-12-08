港报社评：为TSA拆弹，不必停考，只须停操--信报12月8日

推行超过十年的小学三年级「全港性系统评估」（TSA）最近掀起热烈讨论，立法会罕有地举行听证会，不少家长与学生必欲除之而后快，部分人士扬言罢课，务求迫使教育局取消这个已遭扭曲原意的TSA。

TSA的原意其实很简单，那纯粹就是一个评估，不计算学生个别的成绩，目的是了解全港学生之中、英、数三科水平，用以评估学生整体状况，藉此制订相对应的教育政策。因此，参与评估的学生理论上毋须任何准备，仅凭平常的聪明智慧和一般知识答题，亦即俗称的「打天才波」。

既然原意那么简单，为何又会被扭曲？皆因学校方面感受到压力，认为评估数据影响校誉及地位，于是把压力转嫁到学生身上，积极操练之，并且要求学生购买大量参考书和练习簿。书商眼见有利可图，为了应付TSA而出版的教材应运而生，有些内容刁钻得成年人亦招架乏力。到头来，理论上毋须任何准备的评估，变成晨操晚练的额外功课，有心痛的家长为子女吐苦水曰：「比鸡早起，比狗夜瞓，比牛多做。」

TSA无疑是偏离了初衷，但是不是有必要手起刀落将之废除？我们认为，了解学生整体状况的评估始终有其存在价值，否则教育政策难以厘定，解决问题的大方向不妨回归原意，想办法杜绝反应过度的操练就是了，让学生贯彻「打天才波」的评估精神，毋须因噎废食。

对于TSA的存废争议，前高官孙明扬日前表示，他主政教育局年代（二〇〇七至二〇一二年任局长）已发现TSA不妥，亲自看过一些练习，「好离谱，现在更离谱」。孙明扬批评书商为了赚钱，内容愈来愈艰深，令学生叫苦连天。然而，孙明扬不赞成叫停TSA，认为只须拨乱反正，作出微调，建议改为在所有学生中抽样百分之五应考，减少学生操练的诱因，让学生「零准备」应试，他也明言必须谴责操练学生的学校。未退休之前的孙明扬素有「拆弹专家」之称，他主张教育局面对面与持份者沟通，强调「无弹拆不到」。

如今主政教育局的吴克俭局长，答允在明年一月底前，就TSA题目深度、题型及操作三大范畴作出初步建议，又表明对于隔年考和抽样考等等选项，全面检讨再考虑，主理其事的基本能力评估及评估素养统筹委员会，将于本周四开会，正式展开检讨程序。

在所有学生之中随机抽样若干数量参与评估，相信有助于贯彻零准备的宗旨，除此之外，我们认为委员会最好检讨一下如何禁止学校操练学生。正所谓，上有政策，下有对策，如果是抽样考，恐怕会有部分冥顽不灵的学校仍然采取「全面操练」的办法来争取高分数，以省靓招牌。为了防患于未然，教育局必须下达明确禁令，不准催谷操练，不准购买TSA练习簿，同时设立投诉机制，令家长和学生可以随时揭发阳奉阴违的情况。

吴克俭担任教育局局长这几年以来，表现往往予人进退失据之感，三年前国民教育一役受挫更是焦头烂额，难辞其咎，「唔得掂」之绰号不胫而走；这次面对各界冲击TSA的存废底线，能否化险为夷？还是愈描愈黑？自认读书多，多到一个月读三十本书（虽然包括杂志）的吴局长，是时候拿出学富五车的本事来处理危机，否则拆弹不成，有机会炸至体无完肤一头烟。须知道，这是一次对当局施政能力相当特殊而艰巨的「评估」，局长不能再以「零准备」的心态Hea应付，或者又再请顶头司长出面替他挡风挡雨。

顺带一问，不少家长觉得传统学校压力太大，不惜花费高昂的学费把子女送往国际学校就读，为的正是避免TSA之类的担子和考试关卡，让子女有时间保持童真轻松玩乐。为什么国际学校做到的，传统学校做不到？如果传统学校在现行教育制度下，一次又一次扭曲了教育原意，怪兽家长的出现其实是恶性循环的后果。（完）

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